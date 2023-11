UPRKOS PRETNJAMA, PUPOVAC NAJAVIO: Doći ćemo u petak ili subotu u Vukovar

Dok iz Vukovara, uoči Kolone sećanje, poručuju da Srbi nisu dobrodošli i da će im se sprečiti dolazak i komemorisanje za srpske žrtve, Milorad Pupovac kaće „sigurno ćemo doći“.

U subotu će u gradu na Dunavu biti naelektrisana situacija, jer gradonačenik Ivan Penava ne odustaje od plakata na kojem je u prvom planu ustaško „U“.

- Oprezni smo jer ne želimo da se okalja sećanje na bilo koji način, ne našom gestom, nego reakcijom na našu gest - kaže Pupovac, kojem su i iz Škabrnje, u zadarskom zaleđu, poručili da ne dolazi niko iz srpskih organizacija u Hrvatskoj. - Došlo je do političke radikalizacije, čak do pojave desnog radikalizma u retorici i to je zabrinjavajuće.

Lider Srba u Hrvatskoj tvrdi da neki ne prežu od najtežih oblika delovanja da se uruši ono što je građeno godinama.

- Neki ljudi nemaju druge ideje nego „idemo napadati Srbe, manjine“, jer je to najlakše. To je zapravo najteže, jer se tako društvo unazađuje. Neki misle da mir nema vrednost i da treba nastaviti neku vrstu ratovanja - poručio je Pupoac.

Na kritike da su članovi SDSS-a četnici, on je odgovorio da je to uvreda i da ga brine činjenica da su u odnosima Zagreba i Beograda Hrvati lako pretvaraju u ustaše, a Srbi u četnike.

- Na nesrećnom incident u Zadru i napadu na novinare i članove uprave Košarkaškog kluba Crvena zvezda, vikalo se se da će klati Srbe na utakmici, ali to su sudije i druge institucije prećutali. Beogradski mediji odgovaraju da je to ustaški pir. Ali to su pojedinci, to nije Hrvatska. To je opasno, maligno, kontaminirajuće i sa tim treba prestati jer uz tako nešto Hrvatima u Srbiji je sigurno teško - poručio je lider SDSS.

Zamera političarima, ministrima i policiji što sede na ušima na utakmicama, što se i dalje uzvikuje ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Najavio je dolazak u Vukovar u petak ili u subotu i odlazak na Dunav gde su završile mnoge srpske žrtve. Za pretnje Pupovac kaže da je na njih navikao, kako na fizičke, tako na verbalne.

Inače, kada je reč o vladinom kontra plakatu, Ivan Penava kaže da će ga pocepati. Povezuje poruke sa plakata sa Domovinskim ratom, a za polaganje venca od strane SDSS-a kaže da je to politička provokacija.

