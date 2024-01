Dodik: Marfi može da preti koliko hoće, ali Srpska će opstati

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da od Majkla Marfija većeg hohštaplera nije video, te da je to jedan tip koji očigledno ima problem sa svojim stavom i samim sobom.

- To je čovek koji se neprimereno meša u unutrašnje stvari BiH. On je samo ambasador u Federaciji BiH, a nije u Republlici Srpskoj. Ne može u tom pogledu da bilo šta ostvari i zato je frustriran i pokušava da bude portparol muslimana u BiH. Mi verujemo da je Amerika moćna i razumna zemlja, ali imaju nerazumnog ambasadora - kaže Dodik.

Dodik kaže da Marfi ne propušta priliku da pokaže da je muslimanski agenti i ne prošušta priliku da nenese štetu Republici Srpskoj.

- Poručujem mu da se nama neće osvetiti i može da preti koliko hoće, ali Republika Srpska će opstati. I nećeš biti ti taj koji će nas sahranjivati - rekao je Dodik.

Dodik navodi da "mi živimo ovde slobodu kako mislimo da treba".

- Mi mislimo da je naše ponašanje politički racionalno, fer i korektno. Prete nam nekom silom, ali ja znam da neki njegovi šefovi kažu da je on jedan običan luzer koji ne ostvaruje adekvatnu američku politiku. Sve će to preći, i uveren sam da će prestati to da radi i da će otići kao što je otišao iz Afganistana. To će biti najveća šteta za muslimane, jer će morati da razumeju da su mnogo izgubili. Bolje je bilo da od početka razgovaraju sa nama nego sa američkim ambasadorom - rekao je Dodik.

Dodik kaže da Marfi ne propušta priliku da iznova iziritira nas koji smo spremni za Ustav, a ne za neke igre i nametanja.

- Dajte nam Ustav, mi čuvamo mir i ne želimo ništa drugo - poručio je Dodik.