'OVO JE DEPRESIVNO' Britanac putovao vozom po Hrvatskoj u i ostao ŠOKU (VIDEO)

Pol Bredberi, Britanac koji godinama živi u Hrvatskoj, ohrabrio se i kupio kartu za voz od Osijeka do Erduta. Voz od Osijeka do Erduta vozi brzinom od 25,54 km/h i putovanje traje više od sat vremena, a Osijek je od Erduta udaljen samo 29 kilometara.

Bredberi je snimio vlog u kojem se vidi kako kupuje kartu, a prepoznaje ga zaposleni radnik na Hrvatskoj železnici.



Put od 30 kilometara trebalo je da traje 70 minuta, a povratak 35 minuta nakon dolaska voza u Erdut.

"Ovo je depresivna vožnja"

Bredberi je sebe snimio u vozu koji se kretao brzinom od 25,54 km/h, a u jednom trenutku se vidi mali automobil koji je, iz perspektive voza, jurio putem.

„Činilo mi se da je "Rimac Nevera" prošla pored mene“, našalio se.

"Ovo je depresivna vožnja, da budem iskren. Idemo na sam istok Hrvatske, u Erdut. Ovaj region je poznat po svom vinu", kaže Bredberi. U voz je ušlo šest osoba, a u Erdutu su izašli samo on i još jedna osoba.

U Erdutu, kaže, nije bilo nikoga. Objekat koji se nalazi na stanici bio je zatvoren za putnike.

"Zaboravljeni deo Hrvatske"

Vozeći se od Osijeka do Erduta, govorio je o mestima kroz koja je prošao kao o "zaboravljenom delu Hrvatske". On napominje da su u bivšoj Jugoslaviji vozovi na ovim prostorima bolje funkcionisali i da se od Zagreba do Beograda moglo stići za tri sata.

"Ovo putovanje mi je otvorilo oči. Bilo je depresivno. To pokazuje da hitno moramo promeniti željezničku infrastrukturu u Hrvatskoj", kaže on.

Na kraju napominje da je voz bio čist i topao i da je stigao na vreme.

