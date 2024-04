Milatović: Legitiman razlaz sa Spajićem, stavovi su nam bili previše udaljeni

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović otvoreno je govorio o tačkama razlaza sa premijerom i liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem i istakao da je legitimno da su se oni politički razišli kad su njihovi stavovi bili „previše udaljeni“.

- Dok smo mogli da ‘peglamo’ te razlike, bili smo zajedno. Kad sam procenio da ne želim više davati kredibilitet određenim stavovima iza kojih ne stojim, jedino ispravno što sam mogao da uradim je bilo ono što sam uradio - naveo je Milatović u intervjuu za TV Crne Gore .

Spajiću, kaže, želi sve najbolje i misli da i premijer to zna.

„Vrlo problematičnom“ smatra odluku da državljanin Turske Binali Čamgoz ne bude izručen toj državi.

Komentarišući tvrdnje lidera Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića da ujak premijera Spajića, „izvesni Kankaraš“ – prema tvrdnjama Abazovića i kandidat za direktora Agencije za nacionalnu bezbednost – obavlja intervjue sa kandidatima za važne funkcije u brojnim sektorima, Milatović kaže da su mu mnogi, koji su učestvovali u takvim razgovorima, potvrdili to što je Abazović rekao.

Predsednik Crne Gore je rekao i da se, između ostalog, „snažno mimoilazio“ sa Spajićem kad je u pitanju zalaganje premijera da Crna Gora bude „kripto-raj“ ili, kako je rekao, „crypto-friendly“ destinacija.

- O tome smo često razgovarali. Mislio sam da ekonomski Crna Gora treba da se pozicionira drugačije, da je promovisanje takvih politika suprotno EU integracijama, da je i politika gde se ide u bilateralno pregovaranje o krupnim projektima netransparentna…

Rekao je i da bi trebalo napraviti izborni sistem koji će afirmisati direktnu demokratiju.

A, na pitanje da li se distancirao od programa „Evropa sad 2“, upitao je voditeljku da li ona zna šta je taj program.

- Ja bih voleo da mi imamo dokument koji tačno predstavlja korake i na taj način predstavlja program ‘Evropa sad 2′ - dodao je.

Upitan da li je video taj program, Milatović kaže da je "jasno da ga niko u Crnoj Gori nije video".

- To je bila tačka sporenja između gospodina Spajića i mene. Još je tužnije što ljudi ne razlikuju ciljeve od koraka koje treba preduzeti da se dođe do tih ciljeva. Cilj je 1.000 evra, ali da dođete do tog cilja, morate uraditi nešto - poručio je.

Milatović je rekao da je program „Evropa sad 1“ suštinski različit od programa „Evropa sad 2“, jer je „sve pisalo crno na belo i bilo otvoreno za javnu diskusiju“.

- Program ‘Evropa sad 2’ za ciljeve ima recimo platu od 1.000 evra… U prvom razgovoru sa Spajićem, kad sam ga pitao da stavimo na papir korake, rekao je da ćemo do plate doći tako što ćemo Crnu Goru napraviti atraktivnom za određene kripto stvari, gde bi firme iz kripto industrije prebacili deo radnih mesta ovde, kako bismo suštinski došli do povećanja zarada na neki nivo od 1.000 evra. Rekao sam da to ne možemo tako da radimo, zato što može biti protiv određenih priča koje se tiču EU integracije - kazao je Milatović.

Govoreći o dosadašnjim neformalnim razgovorima sa predloženim kandidatima za ambasadore, Milatović je rekao da je stekao utisak da neki kandidati nisu dobra rešenja za tu poziciju.

Kao problem je naveo to što je bio jedini koji je obavio razgovore sa svih 16 kandidata, a da ni premijer ni ministar spoljnih poslova vanjskih poslova nisu prethodno obavili razgovore sa predloženim kandidatima. „Nadam se da se to neće ponavljati“, naveo je Milatović.

Rekao je da ne može stati iza nekih od predloženih imena, koja su afirmisala politiku koja je drugačija od spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore, a da je problematizovao i to što neki imaju dvojna državljanstva.

- Iznenađen sam bio da su takvi predlozi uopšte došli do mene - rekao je šef crnogorske države.

Milatović je rekao da se „nejedinstvena i pomalo zbunjujuća“ politika Vlade i skupštinske većine „prebila preko leđa“ ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i poslanice DNP-a Maje Vukićević. Rekao je da Gorčević radi dobro posao u jednom vrlo zahtevnom ambijentu.

Na pitanje da li će osnovati partiju, ponovio je da neće bežati od takve političke odgovornosti, „ako demokratski procesi“ od njega budu zahtevali dodatni politički angažman.