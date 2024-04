ODLUČENO JE: U Crnoj Gori se do kraja godine uvodi sedmočasovno radno vreme

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić najavila je da se do kraja godine u Crnoj Gori može očekivati uvođenje sedmočasovnog radnog vremena.

Ona je kazala će socijalna davanja u budućnosti biti pravičnija i navela da neće biti njihovih ukidanja kao ni ukidanja Fonda PIO. Ipak, kako je dodala izvesna je njegova reforma.

Na pitanje da li će se tokom ove godine uvesti sedmočasovno radno vreme ministarka Nišić je u emisiji "Link" Radija Crne Gore kazala: "Ono što je najavio premijer Milojko Sajić u predizbornoj kampanji desiće se tokom ove godine".

Istakla je da neće biti ukidanja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

"Ukidanje Fonda PIO niko nikada nije pomenuo niti će se to dešavati", kazala je Nišić i poručila da će se sve odluke iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja donositi uz saglasnost Socijalnog saveta.

Srazmerne penzije

U tom vladinom resoru se, kako je kazala, radi na analizi dela koje se tiče srazmernih penzija.

"Mi već imamo 34 ratifikovana i potpisna Sporazuma o obaveznom osiguranju sa raznim državama i iz okruženja i Evrope. Najveća prepreka je to što nismo imali potpisan sporazum sa Albaniom i usaglašen sa BiH. To je bitno zbog razmene podataka u kontinuitetu. Sporazum sa Albanijom će se uskoro naći u Skupštini na usvajanje a usaglašen je nacrt sa BiH. Informacija o tome će biti na vladi ove nedelje a onda će me Vlada ovlastiti da potpišem taj značajan sporazum", kazala je ministarka.

Nišić je kazala da su sve analize pokazale da je najveća nepravda pričinjena penzionerima koji su radni vek proveli u različitim državama.

"Kroz neke analize oko 3.500 penzionera iz biviših Jugoslovenskih država primaju penzije i one su kada se saberu niže su od prosečne", kazala je Nišić.

Ukidanje Fonda PIO, poručila je neće biti ali je, kako je kazala, njegova reforma izvesna.

"U kom mesecu će izmene biti usvojene ne bi trebalo da licitiramo", kazala je Nišić.

Neće biti ukinuto ni jedno socijalno davanje

Poručila je i da neće biti ukinuti ni jedno socijalno davanje te da će ona u budućnosti biti pravičnija.

"Mi smo tu da popravimo standard naših građana a ne da ga na bilo koji način urušimo", kazala je.

Navela je da se radi na izmeni velikog dela zakonske regulative i da će na taj način doći do određenih ušteda. Ti su zakoni, kazala je, bili podložni velikim manipulacijama.

"Retke i teške bolesti nisu bile u pravilniku a dešavalo se da ljudi ostvare pravo na tuđu njegu i pomoć koji u toj fazi nisu. Oni koji su je zasluživali nisu je dobijali", kazala je Nišić.

Ona je istakla i da je institut invaliditeta zloupotrebljavan te da očekuju nekoliko miliona eura uštede po tom osnovu.

Kazala je i da je značajan broj žena koje su primale naknade za majke sa troje i više dece prešao na penzije.

