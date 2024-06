Tasta udarao pesnicama, taštu ujedao: Drama u Zagrebu, uhapšen poznati lekar

U domu jednog poznatog bračnog para, hrvatskih lekara, odigrale su se jezive scene nakon što je zet napao tasta i taštu.

Kako navodi Jutarnji, 32-godišnji osnivač jedne poznate poliklinike i sin daleko poznatijeg bankara i menadžera prvo je šakom udario tasta u lice, a potom se obračunao i sa taštom koja je skočila da zaštiti muža.

Ženu je, kako se navodi, ugrizao za ruku. Na kraju je morala da interveniše i zagrebačka policija koja je 32-godišnjaka prijavila za nanošenje teških i lakih telesnih povreda.

I dok su tašta i supruga odlučila da ne svedoče, tast, kojem je zadao frakturu leve orbite, mladog lekara nije štedio. Tast je kobnog dana bio zetu i ćerki u poseti sa suprugom jer su brinuli o unučićima.

- Sa detetom sam po povratku iz parka u stan oko podneva, otišao u sobu i zaspali smo. Probudila me vika iz hodnika. Moja kćerka, zet i drugo unuče su se svađali. A kad sam čuo reč ‘kovčeg‘ ušao sam u predsoblje i pitao zeta je li normalan i kuda ide. Kćerka je pokušavala da smiri celu situaciju i rekla mi da ga pustim da ode. Približio sam se zetu koji me je tri do četiri puta udario šakom u lice. Spustio sam se na kolena, a on me još nekoliko puta udario u glavu. Moja supruga je vrištala, pa je i nju zet uhvatio za kosu, ugrizao za ruku i pobegao van. Bio sam krvav i bila mi je razbijena arkada, a levo oko zatvoreno skroz - ispričao je tast poznatog doktora.

Mladi lekar tvrdi suprotno

Mladi lekar, pak, tvrdi suprotno, ističući da se kritičnog trenutka isključivo branio od fizičkih nasrtaja tasta i tašte.

- Prvo me tašta ošamarila, pa sam krenuo van stana. Dok sam se spremao u hodniku, na mene je nasrnuo i tast kojeg sam, ne bi li ga sklonio, udario jednom. Tad sam vidio da se tast uhvatio za nos koji mu je krvario. Nakon toga je krenuo da me gura udara da bi se tom napadu na mene priključila i tašta koja me čupala i udarala. I od toga imam povredu iza uha. I moguće je da sam taštu ugrizao dok sam se branio - tvrdio je osumnjičeni doktor o incidentu od 18. maja ove godine.

Iduće je na potezu tužilaštvo i zagrebački sud koji će u ovom slučaju, kad 32-godišnjak sjedne na optuženičku klupu, izvagati sve prikupljene dokaze i iskaze te doneti odluku.

Autor: Dubravka Bošković