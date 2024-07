Bez stida i srama: Jelena Marinković negira intimu sa Urošem, optužila Stefani da je izmislila priču! (VIDEO)

ŠOK!

Jelena Marinković upravo je porazgovarala sa Lukom Majčicom koji je ispitivao sve o odnosu sa Rajačićem, što je ona negirala, pa čak i optužila Stefani da je namešta zarad priče u rijalitiju.

-Meni Ivan nikad nije ljubomorisao, to smo prvih godinu dana kad smo imali probleme i to je to. Ja sam ga upoznala sa mnogo gorim ponašanjem, tako da je on meni sad 80 posto bolji - rekla je Jelena.

-Je*iga imao je problem sa alkoholom - rekao je Luka.

-Ma da, on je u rijalitiju najviše pio. Njemu je ušlo to u krv i pio je jednostavno. Imali smo svađa. Mene Ivan u životu nije udario. On je prekinuo sam od sebe da pije, nije bio na lečenju - rekla je Jelena.

-Što se sad opet vratio na to? - upitao je Luka.

-Nije, popio je malo na venčanju. Ovde ti treba malo opuštanja, što da ne popije. Ja poslednje četiri godine, ja jedva ako je nečiji rođendan popijem malo, ovde sam popila na poslednjoj žurci. Ja ssam šokirala sebe da sam se toliko napila - rekla je Jelena.

-Što nisi napala Stefani kad je iznela ono? - upitao je Luka.

-Pa bila sam šokirana, baš sam bila šokiraana, ali sad sam besnija na nju nego što sam bila. Sad me tek stiglo šta radi i šta priča. Skapirala sam ja šta je bilo u poslednje vreme, prvo Zola, pa Matora, pa ja. Htela je da me uvuče u neku priču - rekla je Jelena.

Autor: N.P