Raskrinkani: Stefani progovorila o tajni koju čuva - Jelena Marinković prevarila Ivana sa Urošem Rajačićem (VIDEO)

Darko Tanasijević je podigao Marka Đedovića kako bi otkrio sve što zna o aferi Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Marko zbog čega se do sada krio poljubac Jelene Marinković i Uroša Rajačića? - upitao je Darko.

- To je Jovana danas saznala, ona je rekla to Mileni, a meni je rekla Milena pre deset dana, svašta se tu desilo. Istunu oko svega toga zna Stefani, a Jovana je plakala ispred kuće i rekla da joj je Stefani pripretila da ne sme to da priča. JOvana je krenula da priča sa Urošem u hotelu o tome, on ništa nije negirao. Jelena je htela da kaže Matoroj ali nije. Ona je rekla da su imali rukoblud u zatvoru. Jelena je rekla da je to propust produkcije.

- Stefani šta se zbiva? - upitao je Darko.

- Ovo što je Marko rekao. Jelena mi je rekla da postoji odnos Jelene i Uroša Rajačića. Ona se meni poverila da se nešto desilo kada su ona i Uroš bili u zatovoru - dodala je Stefani.

- Pre par dana kada smo sedeli, svi smo videli da se nešto dešava između Jelene i Pirata, to je bilo flertovanje i ja sam ih pitala. Oni su tada burno reagovali i tu se to zvaršilo. Danas me je Stefani zvala i rekla da mora nešto da mi kaže, i ispičala mi je da to drži mesecima u sebi. Bila je tu Jovana, a njoj je već neko rekao da se nešto dešava sa Urošem a i ona je sama primtila sve. - govorila je Bojana,

- Ja sam videla a govorili su mi da sam bolesnica - vikala je Jovana.

- Jelena je spavala kod mene u krevetu kada je Ivan bio u odabranima. Ona je meni rekla šta se dešava i da to zna Slađa Bošković i rekla mi je da se to dogodilo u zatvoru, da su bili intimni. Ja sam joj rekla da će sve to pući u jednom momentu, i rekla je da će se sve rešiti kada budu izašli napolje. Ja sam prenela poruku Urošu koju mu je Jelena napisala - dodala je Stefani.

- Ivan priča da je sve ovo Đedović smislio, a Jelena je htela da kaže Matoroj - dodao je Darko.

- Jovana je pre dva meseca počela da sumnja u to, a ja nisam htela da joj kažem. Ona je pravila haos jer je primetila da njih dvoje flertuju. Ja nemam potrebu da lažem ovde se sve snima, a to što se desilo u zatvoru, Jelena mi je rekla da je to propust produkcije. - pričala je Stefani.

- Sram te bilo, ja te hranim ovde - govorio je Ivan.

- Glup si kao ku*ac. Bilo je to u zatvoru, bili su intimni. Jelena i ja smo pričale sa strane, ona je meni rekla da ne može više da izdrži, a ja sam pitala Uroša šta se dešava, gde je on meni rekao da je to zaje*ana situacija da može brak da se rasturi i on mi je rekao isto što je Jelena rekla, samo mi je rekao da postoji strast, i da je on krenuo pod tušem da misli na nju. Meni je Jelena rekla da se nisu ljubili, bilo je samo rke koke - govorila je Stefani.

- Bojana ako si ti primetila komunikaciju Uroša i Jelene čudna, zbog čega nisi skrenula pažnju Ivanu, a ti si dobra sa njima? - upitao je Darko.

- Ja kada sam to uočila pitala sam ih da li flertuju, oni su mene napušili ku*cem, ali kada se to desilo oni su razdvojili. Meni je Stefani danas sve rekla - dodala je Bojana.

