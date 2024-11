'Ubiću i tebe i dete' Zvorničanin FLAŠOM TUKAO PARTNERKU i pretio joj jer je htela da ga ostavi

Zvorničanin T. V. optužen je da je staklenom flašom tukao partnerku G. M. te pretio da će ubiti nju i dete nakon što mu je rekla da ne želi više da bude u vezi s njim.

Optužnicu, koja ga tereti za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, protiv njega je podiglo bijeljinsko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Zvorniku.

Prema tom dokumentu, sve se desilo 15. marta 2022. godine u Zvorniku u jednoj konobi.

Kako se navodi, G. M. je tog dana optuženom rekla da više ne želi biti s njim u emotivnoj vezi, prenosi Srpskainfo.

– Optuženi je u večernjim časovima u nameri da ugrozi spokojstvo i telesni integritet uzeo staklenu flašu kojom je više puta udario G. M. po glavi i drugim delovima tela. Tom prilikom ju je vređao i govorio joj da je prostitutka i pretio da će je ubiti. Žena je u napadu zadobila više povreda, rasekotinu glave iznad leve obrve i temeno-potiljačno te dve razderno-nagnječene rane čeono desno – stoji u optužnici.

Navodi se da je nasilnika u napadu sprečio vlasnik lokala V. R. koji ih je razdvojio, nakon čega je G. M. pobegla u toalet u kojem se zaključala.

– Kada je poslije kraćeg vremena izašla iz toaleta, optuženi T. V. joj je govorio: “Ajde da se umiješ na Drini”. Zatim ju je uhvatio rukama za telo i odvukao je do njenog automobila na mesto suvozača, a on je seo za volan i krenuo u pravcu Zvornika. Tokom vožnje pretio joj je riječima: “Ubiću i tebe i dete”. Kada ju je dovezao do Doma zdravlja u Zvorniku, zaposlenima je rekao da je G. M. zadobila povrede u saobraćajnoj nesreći – stoji u optužnici.

Osim toga, istom optužnicom tužilaštvo T. V. tereti da je 21. februara lani zbog parkinga napao i udario M. M., radnika benzinske pumpe “EuroPetrol Oil” u Zvorniku. Kako piše u optužnici, sve se desilo kada je T. V. došao autom na parking pumpe te upitao radnika M. M. da li ima parking mesta.

– Kada mu je M. M. rekao da trenutno nema, izašao je iz vozila te, u nameri da ga zlostavlja i povredi njegovo ljudsko dostojanstvo, udario je M. M. jedanput otvorenom šakom u predelu glave, nanevši mu tako crvenilo u predelu obraza – navodi se u optužnici.

Zbog toga, osim za nasilje u porodici i porodičnoj zajednici, tužilaštvo na teret T. V. stavlja i krivično delo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće ponašanje.

I Zvorničanka P. C. optužena je za nasilje nad suprugom S. S. kojeg je udarila štakom. Optužnicu protiv nje podiglo je bijeljinsko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Zvorniku, piše Glas Srpske.

Autor: Snežana Milovanov