Nevreme stiglo u region, EVO gde već veje: Slede oluje sa grmljavinom, obilna kiša i snežna vejavica

Ove večeri jaka kiša zahvatila je oblast severnog Jadrana i Istre, a sneg veje u Sloveniji i u Gorskom Kotaru na severozapadu Hrvatske. U nastavku večeri padavinska zona širiće se i na ostale predele regiona.



U naredna 24 sata centar ciklona premeštaće se duž Jadranskog mora dalje prema jugoistoku.



Centar ciklona vrlo brzo naći će se južnije od Dalmacije, pa će južnije duvati olujni južni vetar, povremeno sa olujnim udarima od 100 km/h, dok će severnije južni vetar okrenuti na severoistočni, a bura će imati orkanske udare od 120 km/h. U oblasti Jadrana padaće veoma jaka kiša, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Jake oluje sa grmljavinom zahvatiće Dalmaciju, Hercegovinu i južni i centralni deo Crne Gore, pri čemu se u ovim predelima očekuje da padne i više 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.



Istovremeno, u zaleđu Jadrana i na planinama padaće obilni sneg, ponegde praćen i grmljavinom. Očekuje da u kratkom periodu padne i više od 30 centimetara snega. Sneg će već od ranog jutra sutra vejati širom Bosne, Hrvatske i severne Hercegovine i u Sloveniji, a narednih dana najviše snega pašće u centralnoj Bosni, čak i do pola metra,a u nižim predelima i do 30 cm. Sneg će zavejati osim planina i niže predele Bosne i severne Crne Gore i severne Hercegovine. Sneg će u ovim predelima vejati do četvrtka, a moglo bi da padne i do pola metra.



Jak i obilni sneg biće praćen olujnim severnim vetrom, uz vejavicu i mećavu.



Narednih dana velikiuh problema moglo bi biti u saobraćaju, zbog snežne oluje, pa bez zimske opreme i lanaca ne treba kretati na put. Sneg će narednih dana zavejati Sarajevo, Banja Luku, ali i mnoge gradove u regionu. Snežna granica spustiće se na 800 metara iznad Jadranskog mora.



Kako centar ciklona sutra bude odmicao dalje na jugoistok ka Grčkoj, južni vetar će u celoj oblasti Jadrana okrenuti na olujnu buru, uz prestanak padavina na primorju, dok će sneg vejati u kontinetalnim predelima.



Naoblačenje u sklopu ciklona već noćas zahvatiće i Srbiju, pa se od sutra očekuju kiša i sneg, uz pravo zimsko vreme u narednom periodu.



Vreme koje nas očekuje u narednom periodu, u potpunom je skladu sa kalendarom. S obzirom na to da se očekuju i nepovoljne vremenskske prilike,potrebno je pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihom najavama i upozorenjima.



Centar ciklona vrlo brzo naći će se južnije od Dalmacije, pa će južnije duvati olujni južni vetar, povremeno sa olujnim udarima od 100 km/h, dok će severnije južni vetar okrenuti na severoistočni, a bura će imati orkanske udare od 120 km/h. U oblasti Jadrana padaće veoma jaka kiša, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Jake oluje sa grmljavinom zahvatiće Dalmaciju, Hercegovinu i južni i centralni deo Crne Gore, pri čemu se u ovim predelima očekuje da padne i više 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od urbanih poplava i bujica.



Istovremeno, u zaleđu Jadrana i na planinama padaće obilni sneg, ponegde praćen i grmljavinom. Očekuje da u kratkom periodu padne i više od 30 centimetara snega. Sneg će već od ranog jutra sutra vejati širom Bosne, Hrvatske i severne Hercegovine i u Sloveniji, a narednih dana najviše snega pašće u centralnoj Bosni, čak i do pola metra,a u nižim predelima i do 30 cm. Sneg će zavejati osim planina i niže predele Bosne i severne Crne Gore i severne Hercegovine. Sneg će u ovim predelima vejati do četvrtka, a moglo bi da padne i do pola metra.



Jak i obilni sneg biće praćen olujnim severnim vetrom, uz vejavicu i mećavu.



Narednih dana velikiuh problema moglo bi biti u saobraćaju, zbog snežne oluje, pa bez zimske opreme i lanaca ne treba kretati na put. Sneg će narednih dana zavejati Sarajevo, Banja Luku, ali i mnoge gradove u regionu. Snežna granica spustiće se na 800 metara iznad Jadranskog mora.



Kako centar ciklona sutra bude odmicao dalje na jugoistok ka Grčkoj, južni vetar će u celoj oblasti Jadrana okrenuti na olujnu buru, uz prestanak padavina na primorju, dok će sneg vejati u kontinetalnim predelima.



Naoblačenje u sklopu ciklona već noćas zahvatiće i Srbiju, pa se od sutra očekuju kiša i sneg, uz pravo zimsko vreme u narednom periodu.



Vreme koje nas očekuje u narednom periodu, u potpunom je skladu sa kalendarom. S obzirom na to da se očekuju i nepovoljne vremenskske prilike,potrebno je pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihom najavama i upozorenjima.

Autor: Snežana Milovanov