(VIDEO) KOLAPS! SNEG PARALISAO REGION: Otkazane autobuske linije do Zagreba, bez struje 180.000 domaćinstava u BiH, sever Crne Gore pod snežnim pokrivačem

Sneg i vetar izazivaju velike probleme na hrvatskim putevima, a prema najavama meteorologa, do kraja dana i sutra stižu još veće vremenske neprilike. Gusti sneg pada u Gorskom Kotaru, Lici, Dalmatinskoj Zagori, ali i u Karlovcu i delovima Dalmacije.

Najmanje tri autobusa ostala su ostala na stajalištima Macola pre ulaska u tunel sv. Rok iz smera Zagreba. Sneg, klizavi putevi i jaki vetar zaustavili su ih na putu i morali su da se vrate natrag u Zagreb. Ljudi su stajali duže od 4 sata, neki putnici su pokušavali da se vrate u Zagreb stopirajući, rekla je jedna putnica iz autobusa.

Otkazane autobuske linije

Zbog vremenskih neprilika, svi autobusi koji su trebali do kraja dana da krenu ka Zagrebu, su otkazani, javlja Slobodna Dalmacija. Također su otkazane i linije iz Splita prema Rijeci te međunarodne linije za Nemačku. Neizvesno je da li će i sutra biti polazaka jer sve zavisi od vremenskih prilika rekli su na Autobuskoj stanici u Splitu



HAK je objavio da su posle 15 sati prestali su zimski uslovii na državnim putevima u Gorskom kotaru, auto-putu A1 od Karlovca do Bosiljeva II i auto-putu A6 Rijeka-Zagreb . Prema Rijeci/Istri i obratno kamioni sa prikolicama i šleperi s poluprikolicama mogu da voze auto-putem A6 Rijeka-Zagreb do Delnice i zatim državnim putemDC3 kroz Gorski kotar.

Zbog olujnog vetra, nanosa snega i zabrane saobraćaja na većini državnih putevakroz Liku (uključujući državnu cestu DC1 na dionici Korenica-Ondić-Gračac-Palanka-Knin) vozačima se savetuje da odlože putovanje do smirivanja nepovoljnih vremenskih uslova. Samo privatni automobili mogu da voze iz smera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno dok za ostale kategorije nema slobodnog putnog pravca.



U toku je čišćenje čišćenje i posipavanje kolovoza, a na pojedinim putevima vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Kolovozi su mokri ili klizavi u većem delu zemlje, a sneg pada mestimično u Lici, Gorskom kotaru, delu središnje Hrvatske, Slavonije i Dalmatinske zagore. Moguća je poledica, posebno na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevimacestama, na put ne kreću bez zimske opreme i ako je moguće odgode putovanje do poboljšanja vremenskih uslova.

Civilna zaštita objavila upozorenje

Civilna zaštita objavilo je upozorenje zbog loših vremenskih uslova zbog ciklona koji donosi pogoršanje, obilne padavine na kopnu i sneg, a na moru i jak olujni vetar. DHMZ je upalio meteoalarm za celu Hrvatsku, a sneg pada u velikom delu zemlje.

- Do Božića bi u Lici mogle bi pasti enormne količine snega, a do četvrtka mogući su ekstremi. Obilniji sneg je prekrio Liku, Gorski kotar te Slavoniju i Baranju, čak i do 20 centimetara, javio je Istramet.

Crna Gora pod snegom

Sever Crne Gore nalazi se pod snegom, a na pojedinim putnim pravcima otežan je saobraćaj. Zabelila je i Prestonica, a sve nadležne službe od ranih jutarnjih sati nalaze se na terenu kako bi očistile sneg koji je pao tokom noći.

Ekipe Komunalnog preduzeća Cetinja, u saradnji sa ostalim gradskim službama, intenzivno rade na uklanjanju snijega sa gradskih saobraćajnica i drugih javnih površina, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje građana i vozila.



Danas će u Crnoj Gori biti pretežno oblačno povremeno sa kišom, pljuskovima, a na jugu i grmljavinom, u planiskim predjelima na severu sa snegom, koji će se u drugom delu dana postepeno proširiti na niže oblasti.

Oilne snežne padaline su u ponedeljak zahvatile i Bosnu i Hercegovinu i prouzrpokovale velike probleme na elektrodistributivnoj mreži, a desetine hiljada korisnika ostali su bez električne energije, potvrdili su iz distributivnih kompanija u toj zemlji.

Iz Elektroprivrede BiH, čije je sedište u Sarajevu, saopštili su da je tokom prepodneva bez struje ostalo čak 180.000 njihovih korisnika, uglavnom na području Unsko-sanske županije, gde je zbog toga morala biti otkazana nastava u svim školama. Iako su sve raspoložive ekipe od jutarnjih sati bile na terenu.

Gde je najgore?

Najviše je pogođenih korisnika bilo u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom Mostu i Velikoj Kladuši. Slično je stanje bilo i u Tuzlanskoj županiji, gde je bez električne energije ostalo šire područje Čelića, Gradačca i Gračanice. Snježne padaline su poremetile snabdevanje trujom i u Zenici, Maglaju, Tešnju i Zavidovićima te u Bugojnu, Donjem i Gornjem Vakufu, Travniku i Novom Travniku, Vitezu i Fojnici.

Iz banjalučke Elektrokrajine koja snabdeva severne delove Republike Srpske potvrdili su kako su na njihovu teritoriju zbog snega i rušenja stabala izvan pogona bila tri visokonaponska i čak 50 srednjenaponskih dalekovoda pa brojna domaćinstva nisu imala struje.



Većina magistralnih puteva i auto-puteva u severnim i središnjim delovima zemlje je pod snegom visokim iznad 20 centimetara a brojni kamioni tegljači blokirani su u snežnim nanosima pa to dodatno otežava promet i čišćenje puteva.

Autor: Dubravka Bošković