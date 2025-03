ZA 24 SATA PALO POLA METRA SNEGA! Dok se nizije bore sa poplavama, na planinama njegova visina i do metar i po

Već drugi dan Bosna i Hercegovina nalazi se na udaru veoma obilnih padavina. One će se nastaviti i narednih dana. Do sada su na pojedinim lokacijama pale količine koje u proseku padnu za mesec dana. Najobilnije padavine pale su u centralnim, istočnim i severoistočnim predelima Bosne.

Nažalost, došlo je do ilizavanja brojnih tokova, uz poplave i bujice, a najkritičnija situacija je u slivu reke Bosne i Drine. Poplave i bujice lokalno su pogodile i Sarajevo. Reke širom BiH rastu iz časa i čas, a beleže se višemetarski porasti. Bosnu i Hercegovinu večeras i noćas očekuje novi talas veoma obilnih padvina. Očekuje se veoma jaka kiša, uz obilne pljuskove, a pašće dodatnih 20 do 40, lokalno i do 100 litara kiše, što će samo pogoršati situaciju sa poplavama. Najobilnije pdavine očekuju se na području između Banjaluke, Sarajeva i Bijeljine, a naročito na širem području Doboja, Tuzle i Zenice. Na ovim lokacijama ukupno se očekuje više od 200 litara kiše.

Katastrofalne poplave i bujice prete na svim manjim tokovima bujičnih karaktera, a sada su sve oči uprete i u veće reke poput Bosne, Drine i Vrbasa, dok se očekuje i višemetarski porast Save. Očekuje se i opasnost i od klizišta.

Inače, naš region i BiH pod uticajem su snažnog ciklona sa Jadranskog mora, pri čemu se snažni oblačni i padavinski sistemi premeštaju od jugoistoka prema severozapadu. Sinoptička situacija je takva da dok sa Mediterana dolazi do dotoka vlage, sa severoistoka dolazi do prilica hladne vazdušne mase. Da se kojim slučajemo nalazimo u zimskim mesecima, celo područje Bosne bilo bi zavejano sneg visine i više od jednog metra, ali su temperature nalik jesenjim, pa preovldavaja kiša, osim na najvišim planinama gde veje sneg, uglavnom iznad 2000 metara nadmorske visine.

Ovih dana je i zahladnelo, a temperature se kreću oko jesenjih 10 stepeni.

I dok se nizije bore sa katastrofalnim poplavama, na najvišim planinama veje sneg. Snežna granica nalazi se na 1900 metara. Inače, prethodno toplo vreme i jaka kiša u potpunosti je otopila snežni pokrivač do 1800-1900 metara nadmorske visine, dok se ogromne količine snega beleže iznad 2000 metara, pri čemu je primetna oštra granica.

Jak i obilni sneg već dva dana veje na planinama Bosne i severne Hercegovine iznad 1900-2000 metara, pri čemu je za 24 sata palo pola metra snega. Bjelašnica, planinana desetak kilometara jugozapadno od Sarajeva nalazi se na 2056 metara nadmorske visine. Juče ujutrpo mereno je 84 cm, a jutros 132 cm. Obilni sneg bez prestanka je padao 24 sata.

Na planinama iznad 2000 metara visina snežnog pokrivača danas iznosi i do metar i po.

S obzirom na to da se veoma obilne padavine očekuju i u naredna dva dana, na ovim visinama palo bi dodatnih 50 do 100 litara u obliku snega, tako da se očekuje i do dodatnih pola metra snega. Početkom sledeće sedmice očekuje se i zahlađenje, pa će se sneg spustiti sve do 1000 metara nadmorske visine. Inače, na planinama iznad 2000 metara sneg u oblasti Dinarida, pa tako i BiH zadržava se sve do juna.



