Jak zemljotres potresao Albaniju, osetio se i u Severnoj Makedoniji

Zemljotres magnitude 4 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 11. avgust 2025 u 13:07 časova u Albaniji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.49 i dužine 20.96.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje i na 20 kilometara od grada Korča.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Na EMSC su se javili građani Bitolja koji prijavljuju da se zemljotres osetio i da je "trajao kratko i bio je slab".

Autor: S.M.