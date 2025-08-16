DRAMA NA JADRANU! SRPKINJA I DETE SPASENI IZ BURE: Policija ih zatekla u moru usled oluje

Hrvatska policija je objavila da su juče ujutru između Crikvenice i Krka spašeni žena i dete koji su se na dasci za veslanje (SUP) našli na moru usred olujne bure i visokih talasa.

Prema saopštenju PU primorsko-goranske, Nacionalna centrala za usklađivanje traganja i spašavanja na moru uputila je dojavu oko 10 sati, nakon čega je na teren poslata posada Pomorske policije Rijeka. Policijsko plovilo u 10:15 sati zateklo je ženu i dete na supu dok ih je drugo plovilo vuklo prema obali.

Ne izlazite na more sa supovima tokom bure

Policajci su napravili zavetrinu i pomogli da sigurno stignu do kopna. Utvrđeno je da se radi o 44-godišnjoj državljanki Srbije i maloletnom detetu.

Nisu bili povređeni i nisu zatražili lekarsku pomoć.

Policija je još jednom upozorila građane da tokom bure i visokih talasa ne izlaze na more s malim plovilima, supovima ili drugim rekreativnim sredstvima jer to može biti izuzetno opasno.

Autor: Marija Radić