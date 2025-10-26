ACO POGINUO SPASAVAJUĆI SINA! Ovo je ubijeni otac iz Slovenije - Brutalan napad snimljen, uhapšen jedan od napadača, društvo u šoku (FOTO, VIDEO)

Aleš Aco Šutar (48), ugostitelj i di-džej iz Novog Mesta, preminuo je nakon što je brutalno napadnut ispred jednog bara, gde je došao da pomogne svom sinu.

Njegov sin ga je pozvao iz kluba, tvrdeći da mu grupa ljudi preti. Čim je Aco izašao iz automobila, napala ga je grupa Roma i naneli mu teške povrede mozga. Preminuo je dan kasnije u bolnici.

Uhapšen osumnjičeni Sabrijan J. (21): Višestruki povratnik iz Mihovice

Policija je uhapsila Sabrijana J. (21), osumnjičenog za učešće u svirepom ubistvu. Prema nezvaničnim informacijama, on je višestruki povratnik iz romskog naselja Mihovica kod Šentjerneja. Iako se veruje da je on jedini napadač, istraga razmatra mogućnost da je u napadu učestvovalo više osoba.

Porodica i prijatelji u suzama: „Poginuo je spasavajući sina“

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija nastradalog Aleša, uz potresne poruke:

– „Aco, hvala ti na svim lepim, toplim rečima, hvala ti na žaru u očima i svoj ljubaznosti.“ – „Tvoj osmeh za mikserskim pultom bio je jedinstven. Počivaj u miru.“ – „Poginuo je spasavajući sina, počivaj u miru.“

Građani širom Slovenije okupljaju se kako bi mu odali poslednju počast.

Ovo je ubijeni Aleš Šutar

Kako je portal Slovenske novice ranije objavio, na društvenim mrežama se pojavio snimak brutalnog prebijanja Aleša Šutara. Video prikazuje trenutak kada je napadnut ispred bara, ali zbog uznemirujućeg sadržaja nećemo ga deliti direktno.

Uznemirujući snimak napada na portalu Slovenske novice

Politički potres: Ministri podneli ostavke, premijer odbio da ode

Tragedija je izazvala političku krizu u Sloveniji. Ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je prihvatio.

Premijer je odbio pozive opozicije za ostavku cele vlade, navodeći da bi to bilo bekstvo od odgovornosti.

„Ministri su prihvatili svoju odgovornost, a na meni je da obezbedim da se mir vrati u društvo i da sledećim koracima obezbedimo bezbednost celog društva,“ poručio je Golob.

Građani su najavili proteste širom zemlje.

Autor: Dalibor Stankov