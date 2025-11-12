DETE SPASENO OD STAMPEDA KRAVA: Drama u Tivtu, stoka se zaletela na devojčicu nasred ulice

U tivatskom naselju Dumidran dogodio se novi incident izazvan lutajućom stokom koja već godinama ugrožava bezbednost građana i imovinu.

Na video-snimku koji je dostavljen Vijestima vidi se dete koje stoji između dva automobila na trotoaru, dok se nekoliko krava slobodno kreće ulicom i zatrčava prema detetu, ali starija osoba uspeva da reaguje i da ga skloni na vreme, čime je sprečena moguća tragedija.

Prema saznanjima Vijesti, dete je spasio komunalni policajac.

Incident je ponovo otvorio pitanje neodgovornog odnosa vlasnika stoke i neefikasnosti sistema koji godinama ne uspeva da reši taj problem.

Problem lutajuće stoke traje godinama, a pre nekoliko dana Vijesti su, pišući o tome, objavile da goveda često izlaze na Jadransku magistralu i glavnu saobraćajnicu u naselju Gradiošnica, upadaju u dvorišta i na imanja meštana, te im nanose veliku štetu.

Predsednik Mesne zajednice Gradiošnica Dragan Bulajić tada je upozorio na dugogodišnji problem prisustva napuštenih goveda koja se slobodno kreću u predelu gornjih delova Tivta, od prostora Seljanova do Gradiošnice, te predstavljaju ozbiljnu pretnju po stanovnike, imovinu i bezbednost saobraćaja.

Lokalna uprava je u više navrata pokušavala da reši ili makar umanji ovaj problem, ali su je u tome ograničila aktuelna zakonska rešenja koja ne dozvoljavaju odstrel - na šta sve češće pozivaju građani koji godinama trpe štetu.

U retkim prilikama kada neke od životinja budu uhvaćene, njihovi vlasnici se ne javljaju da ih preuzmu, čime izbegavaju zakonsku odgovornost.

