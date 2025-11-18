KOBNIH POSLEDNJIH 10 MINUTA ALDININOG ŽIVOTA! Pozvala policiju, pa ubrzo ubijena: Ovo su svi detalji strašnog zločina u Mostaru

Kako je rekao ministar policije HNK Mario Marić, ubistvo se dogodilo na udaljenosti od 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je žrtva pozvala policiju.

Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić na jučerašnjoj konferenciji za medije izneo je hronologiju ubistva Aldine Jahić u Mostaru. Kako je rekao, Anis Kalajdžić je Aldinu ubio deset minuta nakon što je policija primila poziv od žrtve na svega 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je pozvala policiju.

"Dana 16. novembra oko 17.55 sati, dobili smo prijavu oštećene da bivši momak trči za njom sa pištoljem u ruci. Policija je odmah reagovala, ali u trenutku dolaska, događaj je već bio završen. Osumnjičeni je savladan i stavljen pod kontrolu", rekao je ministar.

Kako je naveo, Aldina nije ranije podnosila prijave protiv osumnjičenog, iako je dobijala pretnje.

"Nije bilo zvaničnih prijava oštećene. Primala je određene poruke pretećeg sadržaja koje je osumnjičeni slao, ali ona to nije prijavila. Postoje određene indicije zbog čega nije, ali to ćemo naknadno utvrditi", rekao je ministar.

On je istakao da nisu tačne informacije da je osumnjičeni Anis Kalajdžić imao dozvolu za oružje.

"Nije podnosio ni zahtev za njegovu nabavku. Oružje kojim je počinjeno ubistvo nije evidentirano", rekao je ministar.

Podnet je i policijski izveštaj protiv Kalajdžića, kome preti duga robija. Kako kaže, ubistvo u Mostaru se dogodilo deset minuta nakon prijave, na udaljenosti od svega 200 do 300 metara od mesta sa kojeg je žrtva pozvala policiju. Prema prvim informacijama, devojka Aldina Jahić je od ubice bežala s autobuske stanice i utrčala je u obližnji ugostiteljski objekat tražeći pomoć, a uspela je i da pozove policiju.

Međutim, muškarac ju je sustigao i pucao na nju pištoljem usled čega je ona preminula na licu mesta.

Za ubistvo se sumnjiči Anis Kalajdžić, koji se u mladosti bavio fudbalom i bio fudbalski sudija. Kako piše Večernji.ba Kalajdžić je nedavno nabavio i prijavio pištolj, kako bi se zaštitio navodno zato što je dobijao pretnje jer je fudbalski sudija. Kako je saopšteno, policijski službenici su uhapsili muškarca za kojeg se sumnja da je pomogao Anisu da nabavi pištolj.

Anis Kalajdžić je ranije je pretio svojim devojkama. Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije".

Aldina se u Mostar preselila iz Sarajeva i to zbog posla.

Autor: Jovana Nerić