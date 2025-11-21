OTKAČIO SE LIFT! Drama u centru Podgorice, ima povređenih

Jedna osoba je povređena u padu lifta u centru Podgorice, izjavio je komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, a u liftu je bio jedan muškarac, ali se za sada ne zna stepen njegovih povreda, osim što se žalio na bol u leđima, prenosi RTCG.

- Vatrogasci su odmah izašli na lice mesta i izvadili muškarca iz lifta. Nakon naše intervencije njega je preuzela Hitnu pomoć - rekao je Bojanović.

Za sada se ne zna kako je došlo do incidenta.

Autor: D.Bošković