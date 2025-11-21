AKTUELNO

Region

OTKAČIO SE LIFT! Drama u centru Podgorice, ima povređenih

Izvor: Blic, Foto: Unsplash.com ||

Jedna osoba je povređena u padu lifta u centru Podgorice, izjavio je komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.

Incident se dogodio u četvrtak uveče, a u liftu je bio jedan muškarac, ali se za sada ne zna stepen njegovih povreda, osim što se žalio na bol u leđima, prenosi RTCG.

- Vatrogasci su odmah izašli na lice mesta i izvadili muškarca iz lifta. Nakon naše intervencije njega je preuzela Hitnu pomoć - rekao je Bojanović.

Za sada se ne zna kako je došlo do incidenta.

Autor: D.Bošković

#Drama

#Lift

#Podgorica

#Povređeni

#centar

POVEZANE VESTI

Region

NEZAPAMĆENA DRAMA U DOBOJU! Kamion se zaleteo u masu, ima povređenih!

Region

Drama u Crnoj Gori: Medved napao lovca, ima teške povrede! ČEKA SE HELIKOPTER!

Region

EKSPLOZIJA U CRNOJ GORI: Vatrogasac povređen dok je gasio požar

Region

ŽENA UPALA U REKU MORAČU? Drama u Podgorici: Pripadnici Službe zaštite i spasavanja satima tragaju za njom

Hronika

Ima i mrtvih i povređenih! Težak sudar kod POZNATOG RESTORANA u Nišu

Hronika

UŽAS U ĆUPRIJI! Otkačio se lift i ubio radnika