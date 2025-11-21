AKTUELNO

Dvojica mladića silovali maloletnog dečaka: Još jedan stravičan slučaj u Tuzli

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Tuzlu potresa još jedan stravičan slučaj. Prema saznanjima Avaza, dvojica mladića su seksualno iskoristili maloletnog dečaka.

O ovom slučaju juče se pričalo tuzlanskom čaršijom. O ovom slučaju su upoznati i pripadnici MUP Tuzlanskog kantona.

Ovo je još jedan u nizu slučajeva koji se u poslednje vreme dogodio na području Tuzlanskog kantona.

Podsećamo, prvo je došlo do skandala kada je otkriveno seksualno iskorištavanje dve maloletnice za koje su osumnjičena između ostalog i četvorica policajca.

Potom je došlo do požara u Domu penzionera gde je prema poslednjim informacijama poginulo 15 osoba, dok su još dve preminule naknadno od zadobijenih povreda. Zbog ova dva slučaja su žitelji Tuzle održali proteste tražeći odgovornost nadležnih.

Autor: S.M.

