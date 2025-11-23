'NEŠTO STRAŠNO SAM UČINIO SVOJOJ SUPRUZI' Muškarac (46) iz BiH ubio ženu u hotelskoj sobi, pa izbezumljeno prišao prolaznicima

Policija Antverpena uhapsila je 46-godišnjeg muškarca iz Bosne i Hercegovine pod sumnjom da je ubio suprugu u jednom hotelu u Belgiji.

Kako prenose belgijski mediji, prolaznici su u blizni hotela Leonardo videli dezorijentisanog čoveka koji im je rekao da pozovu policiju jer je "nešto strašno uradio svojoj supruzi".

- Jedan muškarac je na ulici prišao prolaznicima i tražio da pozovu policiju. Rekao je da je nešto učinio svojoj partnerki - izjavio je portparol antverpenskog tužilaštva Kristof Aerts.

Policajci su ušli u hotel, a ubrzo za njima i hitna pomoć i spasilačka služba.

U hotelskoj sobi policajci su zatekli teško povređenu ženu staru 53 godine. Hitne službe pokušale su da je spasu, ali je žrtva preminula na licu mesta.

- Reanimacija je odmah započeta, ali nažalost nije bila uspešna - izjavio je Aerts.

Osumnjičeni za ubistvo, 46-godišnji suprug žrtve, Osman H., poreklom je iz Bosne i Hercegovine, prenose belgijski mediji. Par je bio u braku već nekoliko godina, iako se poslednjih meseci govorilo o problemima u njihovom odnosu.

- Planirali su da zajedno provedu noć u toj hotelskoj sobi - rekli su njegovi advokati Kantal Van den Boš i Džon Toen.

- Tamo se nešto dogodilo, ali za sada nije potpuno jasno šta tačno. On je trenutno u šoku i veoma je emotivan - objasnili su.

Osman H. je uhapšen i odveden na ispitivanje.

- Tužilaštvo je zatražilo istražnog sudiju, koji je došao na lice mesta kako bi od forenzičara, sudskog lekara i istražitelja dobio prvi izveštaj o događaju i samoj istrazi – dodao je Kristof Aerts.

Osumnjičeni je izveden pred istražnog sudiju, koji je doneo odluku da ga zadrži u pritvoru zbog sumnje na ubistvo. Sledeće nedelje trebao bi da bude izveden pred sudsko veće, koje će odlučiti o njegovom daljem pritvoru. Istragu u međuvremenu nastavlja lokalna kriminalistička policija iz Antverpena.

Prema navodima tužilaštva, tačan uzrok smrti još nije poznat. Autopsija, koja će biti obavljena tokom vikenda, trebalo bi da razjasni sve nedoumice.

Nekoliko gostiju hotela bili su svedoci intervencije.

- Videli smo dve ekipe hitne pomoći, vatrogasce i policiju - ispričao je francuski par koji je odseo u hotelu.

- Mislili smo da se dogodila pljačka u objektu pored hotela, kod Vestern Union-a - dodali su.

Ravi i Bjorn, dvojica prijatelja iz Holandije, koji su oko pola dva ujutru stigli u hotel, takođe su primetili prisustvo hitnih službi.

- Policijsko vozilo stajalo je ispred hotela - rekli su.

- Kada smo hteli da uđemo u lift, policajci su upravo izlazili iz njega. Više od toga nismo primetili, sve dok jutros nismo pročitali vesti - rekli su oni.

Autor: D.Bošković