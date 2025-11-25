BIZARNA NESREĆA U KOMŠILUKU: Zabio se u stub sa gotovo 5 promila, a onda otišao kući da spava

Neverovatan slučaj pijanstva u saobraćaju desio se u Sisku. Čovek je izazvao saobraćajnu nesreću sa gotovo 5 promila alkohola u krvi, a nakon toga je otišao kući da - spava!

Nesreća se dogodila u nedelju oko 8.30 časova u Ulici Olivera Pocla u Sisku, saopštila je policija, prenosi Danica.hr.

- Nesreću je izazvao 44-godišnjak koji je pod uticajem alkohola od 4,74 promila skrenuo van kolovoza i udario u metalni stub. Nakon toga je pešice napustio mesto događaja, a vozilo ostavio na mestu nesreće. Ubrzo je pronađen na adresi prebivališta - navela je policija i dodala:

- Zbog visokog nivoa alkoholisanosti vozač je prevezen u sisačku Opštu bolnicu na posmatranje i otrežnjenje. Protiv vozača sledi podnošenje optužnog predloga nadležnom sudu.

Autor: Marija Radić