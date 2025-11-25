AKTUELNO

Region

BIZARNA NESREĆA U KOMŠILUKU: Zabio se u stub sa gotovo 5 promila, a onda otišao kući da spava

Izvor: Kurir/Danica.hr, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Neverovatan slučaj pijanstva u saobraćaju desio se u Sisku. Čovek je izazvao saobraćajnu nesreću sa gotovo 5 promila alkohola u krvi, a nakon toga je otišao kući da - spava!

Nesreća se dogodila u nedelju oko 8.30 časova u Ulici Olivera Pocla u Sisku, saopštila je policija, prenosi Danica.hr.

- Nesreću je izazvao 44-godišnjak koji je pod uticajem alkohola od 4,74 promila skrenuo van kolovoza i udario u metalni stub. Nakon toga je pešice napustio mesto događaja, a vozilo ostavio na mestu nesreće. Ubrzo je pronađen na adresi prebivališta - navela je policija i dodala:

- Zbog visokog nivoa alkoholisanosti vozač je prevezen u sisačku Opštu bolnicu na posmatranje i otrežnjenje. Protiv vozača sledi podnošenje optužnog predloga nadležnom sudu.

Autor: Marija Radić

#Alkohol

#Bolnica

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#sisak

POVEZANE VESTI

Hronika

Vozač 'audija smrti' pozitivan na narkotike: Drogiran i pijan ubio porodicu na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)

Hronika

MRTAV PIJAN NAPRAVIO UDES U ZAJEČARU: Naduvao neverovatnih 3,45 promila, hitno prebačen na trežnjenje

Hronika

Mrtav pijan seo za volan: Policajci zaustavili vozača sa 3,90 promila alkohola u krvi

Region

SRBIN VOZIO SA SKORO 4 PROMILA ALKOHOLA U KRVI KROZ ZETU:Evo kako je kažnjen

Društvo

Samo JEDNA ČAŠA piva može vas koštati papreno! Evo koliko alkohola je potrebno da popijete da biste naduvali 0,2 promila

Hronika

PIJAN VOZIO BICIKL U APATINU! Policija mu oduzela vozilo, imao više od 3 promila alkohola u krvi