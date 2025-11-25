BUDVA JE PRIPREMILA SEDMODNEVNI NOVOGODIŠNJI PROGRAM! Pribilović otkrila ko će sve nastupiti u ovom gradu i koja iznenađenja očekuju turiste, pomenula i cene (VIDEO)

Ljubica Pribilović, PR Turističke organizacije Budva, govoreći o dočeku Nove godine u tom gradu ističe da je Budva ove godine pripremila sedmodnevni program.

- Imamo sedam tematskih večeri. Program kreće 29. decembra, završno sa 4. januarom. Program karakterišu 24 izvođača i oko 200 učesnika. Bina je nikad veća, ima preko 400 LED ekrana u zoni Starog grada koji će prenositi koncerte. Vatromet će biti tokom svih sedam večeri - rekla je Pribilović.

Ona je navela da će biti organizovan i dron šou, kao i predstave.

- U ponoć, kada uđemo u 2026. godine nebo iznad Budve prekriće poruke - kazala je Pribilović.

Otkrila je da su neki od izvođača: Mirza Selimović, Boban Rajović, Jovana Pajić, Peđa Medenica, gradska muzika, Tap 011.

Pribilović je rekla i da je Aco Pejović zvezda novogodišnje večeri.

- Tu su i hoteli koji organizuju svečani doček Nove godine - navela je Pribilović, a u videu saznajte koji su sve pevači u Budvi za novogodišnje praznike.

Kako navodi, cenovna politika je prilagođena praznicima.

- Cene se u privatnom smeštaju kreću od 40 do 100 evra, u pitanju su dvokrevetni apartmani... Što se tiče hotelskog smeštaja cene se kreću od 80 do 400 evra - izjavila je Pribilović i navela postojanje prazničnih aranžmana.

Upitana o turističkoj sezoni Pribilović je rekla da je bilo puno izazova ove letnje sezone, jer se u svetu suočavamo sa brojnim geopolitičkim dešavanjima.

- Rekonstrukcija saobraćajnice Budva - Tivat usporavala je dinamiku, a nadamo se da će do sledećeg leta to biti završeno - kazala je ona.

Autor: Pink.rs