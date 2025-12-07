Užas u Mostaru! Sumnja se da su dečaka silovali stariji maloletnici

Kantonalno tužilaštvo u Mostaru preuzelo je istragu o prijavljenom slučaju nasilja nad maloletnim dečakom, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Navodni događaj prijavljen je 30. novembra 2025. godine, ali zbog zakonske zaštite maloletnih osoba zvanični detalji za sada nisu dostupni.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže portal Mostarski.ba, radi se o učeniku osnovne škole koji je navodno seksualno zlostavljan. Nadležni organi proveravaju navode da su u incident bili uključeni stariji maloletnici. Više izvora potvrdilo je da je postupanje u toku i da se utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Portparolka MUP-a, Ilijana Miloš, potvrdila je da je prijava primljena, ali je naglasila da zvanične informacije u ovom trenutku ne mogu biti objavljene:

„Uprava policije MUP-a primila je prijavu 30.11.2025. godine vezanu za nasilje nad maloletnicima. U skladu sa Zakonom o postupanju s decom i maloletnicima, te radi zaštite interesa oštećenih, nismo u mogućnosti da iznesemo više detalja. Kantonalnom tužilaštvu podnesen je izveštaj, a dalji koraci preduzimaju se pod njihovim nadzorom.“

Očekuje se da će Tužilaštvo, u saradnji sa policijskim službenicima i stručnim timovima, sprovesti sve neophodne radnje kako bi slučaj bio u potpunosti rasvetljen.

Zbog osetljivosti predmeta i uključenosti maloletnika, institucije apeluju na medije i javnost da poštuju principe zaštite privatnosti i da izbegavaju spekulacije dok traje istraga.

Autor: Dalibor Stankov