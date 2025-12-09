SLUČAJ ZA ANALE: Zapalio hrvatsku zastavu i policijsku kapu – sud ga šalje na psihijatriju

Jedan mašinbravar iz mesta u okolini Imotskog doveden je iz splitskog zatvora na Županijski sud, nakon što je protiv njega podignuta optužnica jer je zapalio policijsku kapu i hrvatsku zastavu.

Sud je prihvatio nalaz sudske psihijatrije prema kojem je 53-godišnjak u trenutku počinjenja dela bio neuračunljiv, zbog čega mu je određen prisilni smeštaj u psihijatrijskoj bolnici u trajanju od šest meseci, piše Dalmatinski portal. Braniteljka je pokušala da sazna da li postoji mogućnost ambulantnog lečenja, ali doktorka sa psihijatrije bila je kategorična da je nužan smeštaj u ustanovi kako bi se sprečilo moguće počinjenje težeg krivičnog dela.

Revolt prema policiji

Okrivljeni je priznao da je zastavu i policijsku kapu s grbom zapalio u peći i da je snimak objavio na Facebooku. Naveo je da je to učinio iz revolta prema policiji, za koju tvrdi da ga „stalno plaši“ i oduzima mu automobile. Do sada mu je, kako kaže, oduzeto ukupno 12 vozila.

Prema podacima iz spisa, policija ga je prijavila oko 280 puta za krivična dela, uglavnom krađe i teške krađe, uz još oko stotinu prekršajnih prijava. Tek u ovom postupku utvrđeno je da je neuračunljiv.

Optužbe na račun sistema

Na sudu je izneo niz optužbi na račun policije i pravosuđa, tvrdeći da ga „nikakva sila neće sprečiti“ i da se brani od „lažnih svedočanstava“.

Optužen je za krivično delo protiv Republike Hrvatske – da je grb i zastavu izvrgnuo ruglu, preziru i grubom omalovažavanju. Za ovakva dela zakonom je propisana maksimalna kazna zatvora do jedne godine.

Na kraju rasprave, okrivljeni se obratio sudu i tužiteljki rečima:

„Vi ste meni objavili rat, a ja vama sudnji dan.“

Autor: Dalibor Stankov