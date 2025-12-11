OVO JE MIRJANA (41) ČIJE JE TELO PRONAĐENO U ZAKLJUČANOM STANU Ona je žrtva dvostrukog ubice: Prijatelji i porodica neutešni

Tela Mirjane V. (41) i M. P. (74) pronađena su u utorak u Nikšiću, a efikasnim radom crnogorske policije uhapšen je Lazar Vulević. On je osumnjičen da je počinio dvostruko ubistvo.

Prijatelji i rođaci oprostili su se na društvenim mrežama od ubijene žene čije je telo u utorak pronađeno u zaključanom stanu u centru Nikšića.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su Marijana i M. P. podlegli povredama koje im je, kako se sumnja, oštrim predmetom naneo Lazar Vulević. On se sumnjiči za dvostruko ubistvo.

- Počivaj u miru, Mirjana. Previše si verovala, previše si lakomislena bila. Uzalud smo se borili, svetovali... Nikada čovek ne zna šta u kome spava. Laka ti zemlja - pisalo je u objavi kojom se od Mirjane oprostila njena prijateljica.

- Otišla si na način koji nijedno srce ne može razumeti ni prihvatiti. Bol koju nosim teško stane u reči, ali ljubav koju osećam za tebe veća je od svakog mraka. Zauvek ćeš biti deo mene – u svakom dahu, u svakom koraku, u svakom tišem trenutku kad mi misli pobegnu tebi. Ne mogu promeniti ono što se dogodilo, ali mogu čuvati sve ono što si bila. Počivaj u miru - navela je u emotivnoj objavi jedna od prijateljica brutalno ubijene žene.

Podsetimo, tela žene i muškarca pronađena su u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić, obavešteni su od strane porodice da se M.P. (74) ne javlja na njihove telefonske pozive i da sa ovim licem nisu uspostavili kontakt dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalaženju ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić locirali su stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, policijski službenici su ušli u stan gde su pronašli tela M.P. (74) i M.V. (41) sa vidljivim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja - noža. Iznajmljeni stan je koristio M.V. - navodi se u policijskom saopštenju.

Lazar Vulević uhapšen je u utorak popodne zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo, od ranije je poznat policiji i ima debeo dosije.



Autor: Jovana Nerić