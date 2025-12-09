AKTUELNO

Region

Dosije pun zločina: Ko je Lazar Vulević, mesar uhapšen zbog dvostrukog ubistva? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Vijesti, Foto: Foto/MUP Crne Gore ||

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Lazar Vulević (50), po zanimanju mesar, ima iza sebe bogat kriminalni dosije. Više puta je osuđivan za krađe i razbojništva, a poslednji put u oktobru 2014. godine kada ga je Viši sud u Podgorici osudio na osam godina zatvora zbog razbojništva i krađe. Presudu je potvrdio Apelacioni sud.

Krivična prošlost

Još od 1996. godine Vulević je osuđivan za različita krivična dela, uglavnom pred osnovnim sudovima.

Za 20 osuđujućih presuda izrečena mu je jedinstvena kazna od 12 godina zatvora.

U aprilu 2013. u lokalu „Lido“ u Podgorici opljačkao je ženu, skinuo joj zlatni nakit vredan preko 3.200 evra i zapretio: „Nemoj ništa da prijavljuješ muriji jer ću ti ubiti sina i muža.“

U januaru iste godine opljačkao je zlataru u Podgorici, odnoseći nakit vredan više od 7.300 evra.

U junu 2013. pobegao je iz Kliničkog centra Crne Gore, razvalivši vrata toaleta i udarivši policajca, a potom mu zapretivši metalnim predmetom.

Presude

Za sva krivična dela Viši sud u Podgorici osudio ga je na jedinstvenu kaznu zatvora od osam godina.

Hapšenje zbog dvostrukog ubistva

Vulević je nedavno uhapšen u Baru, osumnjičen za dvostruko ubistvo u Nikšiću. Policija je saopštila da je lociran i priveden uz pomoć službenog psa.

Pogledajte snimak hapšenja:

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Gora

#Hapšenje

#Kriminal

#Lazar Vulević

#Nikšić

#Policija

#dvostruko ubistvo

#razbojništvo

