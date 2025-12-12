MUŠAKARAC NOŽEM IZBO ŽENU NAKON SVAĐE OKO RAKIJE: Nije joj bilo spasa, ubica dobio deset godina zatvora

Božo Horvat (73) osuđen je na 10 godina zatvora zbog ubistva žene (39) sa kojom je živeo u Črnomercu, u Zagrebu, 29. novembra prošle godine. Nisu bili u vezi, ali joj je dozvolio da živi sa njim.

Došla je u njegovu kuću nakon što joj je vrata prvo otvorio mladić iz komšiluka. Međutim, pošto je 39-godišnja žena, prema rečima mladića i njegove majke, mnogo pila, na kraju su je izbacili. Čak su pozvali i policiju zbog njenog ponašanja.

Neko vreme je ostala sa Horvatom, sa kojim je takođe pila. Tog 29. novembra, u ranim jutarnjim satima, zamolila je 73-godišnjaka da joj sipa flašu rakije. On je odbio, i između njih je izbila svađa.

Kobni obračun u pijanom stanju

U jednom trenutku, kako je sam Horvat rekao u svoju odbranu, žena je zgrabila stub i napala ga. Nakon što je uspeo da se odbrani, rekao je, zgrabio je kuhinjski nož.

Dok je Horvat uveravao sudsko veće da se 39-godišnja žena sama izbola nožem, veštaci su tokom suđenja utvrdili da ju je on izbo nožem, nanevši joj tešku povredu.

Međutim, Horvat nije primetio da je njegova cimerka ranjena, već je mislio da spava kada je legla. Ubrzo je zadremao pijan, a kada se probudio, video ju je kako leži u dvorištu. Navodno, iako je bila povređena, ustala je i izašla iz kuće.

Sudska presuda i kvalifikacija krivičnog dela

Kada je shvatio da je ona bez svesti na zemlji, pozvao je hitnu pomoć i policiju. Nije bilo šanse da se nesrećna 39-godišnja žena spase.

Iako je ovaj slučaj prvobitno prijavljen kao femicid, državno tužilaštvo je kasnije prekvalifikovalo optužbu u teško ubistvo bliske osobe. Naime, Horvat i njegova cimerka nisu bili u intimnoj vezi, ali pošto su živeli u istom domaćinstvu, bili su bliski po zakonu.

Horvat se danas nije pojavio na objavi presude. Tražio je da ga ne dovedu iz pritvorskog centra na sud. Pored zatvorske kazne, presudom je naloženo i obavezno lečenje od zavisnosti od alkohola.

Olakšavajuće okolnosti za kaznu

Sudsko veće Županijskog suda u Zagrebu nije prihvatilo njegovu tvrdnju da se 39-godišnjakinja ubo nožem, jer je povreda, kako su utvrdili, mogla nastati samo zamahom srednjeg ili jakog intenziteta. Horvatu je oduzet nož kojim je počinio krivično delo.

Kao olakšavajuće okolnosti uzete su mu godine i ranija neosuđivanost, kao i činjenica da je tog kobnog jutra bio pod uticajem alkohola i znatno narušenog rasuđivanja. Neće morati da plati sudske troškove jer, kao penzioner, jednostavno nema dovoljno novca.

Autor: Iva Besarabić