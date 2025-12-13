Veliki požar u Hrvatskoj, gori postrojenje sa opasnim materijama: Usred noći stizale poruke upozorenja

U mestu Gubaševo kod grada Zaboka u Hrvatskoj sinoć oko 23 sata izbio je požar u zgradi preduzeća CIAK, koje skladišti opasne materije, a u gašenju učestvuje više vatrogasnih ekipa.

CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca.

Portal Zagorje.com prenosi da su brojni vatrogasci i policija na terenu, da gori čitava zgrada i da se čuju eksplozije, a da je reč o preduzeću koje se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada.

"Tu su najopasnije hemikalije, najopasnije otpadne hemikalije koje ima hrvatska hemijska industrija", rekli su radnici reporterima portala Zagorje.com.

Na mesto događaja došla je i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koja je rekla da je sa gornje strane konstrukcija već propala, ali da još uvek ne zna nikakve detalje.

Odmah po izbijanju požara alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, koji treba da ispita kvalitet vazduha i ima li opasnosti za lokalno stanovništvo.

Kako je za Zagorje.com rekao predsednik Vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, preporučuje se da svi stanovnici u krugu od pet kilometara zatvore prozore.

"Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo da preciziramo", rekli su Hini oko 1.00 sat jutros iz Policijske uprave krapinsko-zagorske u Zaboku.

Hrvatski mediji navode da je na gašenju anagažovano 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne stanice i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okoline.

Zagorcima usred noći stigla poruka upozorenja

Oko pola četiri u noći brojne Zagorce probudila je poruka, odnosno HR112 ALERT u kojoj se građani upozorava na potencijalnu opasnost zbog požara u zabočkom CIAK-u, firmi koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada.

Tako se na ekranima mobilnih brojnih građana pojavila poruka na crvenoj podlozi, na engleskom te na nemačkom jeziku, a putem SMS-a i na hrvatskom jeziku.

"Požar u skladištu CIAK-a u Zaboku, zatvorite prozore i ne približavajte se mestu požara. Pratite uputstva nadležnih službi. Više na poveznici 112.hr/8NL", glasila je poruka Direktorata Civilne zaštite Republike Hrvatske.

