KNEŽEVIĆ: Đukanović i Plenković zajedno blokiraju Crnu Goru

Lider DNP optužio bivšeg predsednika i premijera Hrvatske.

Blokiranje poglavlja 11 i 13 od strane Francuske, prema oceni lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, nije iznenađenje. On tvrdi da se radi o „udruženom poduhvatu“ bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i njegovog ličnog prijatelja, premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je, kako navodi, izlobirao ovu blokadu.

Najava novih prepreka

Knežević je upozorio da Crnu Goru tek čekaju nove blokade od strane Hrvatske:

„Sve dok im ne predamo brod Jadran, priznamo da je Prevlaka njihova, platimo ratnu odštetu i odreknemo se sebe u pregovorima s njima.“

Kritika političke scene

On je dodao da se o ovim problemima „niko ne usuđuje da govori glasno“, već se, kako kaže, nadaju da će „Plenković sledeći put biti bolje volje“.

„Danas je Milo Đukanović najzadovoljniji čovek u Crnoj Gori – šeta na slobodi, blokira nam poglavlja s Plenkovićem, a mi ćemo kako je krenulo pre ući u Ujedinjene Arapske Emirate nego u EU. Ipak mi se čini da je Zagreb glavni grad Crne Gore“, istakao je Knežević.

Autor: Dalibor Stankov