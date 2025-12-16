Užas kod Mostara: Pronađeno telo žene, oglasila se policija

Telo žene pronađeno je na području Podveležja iznad Mostara, potvrđeno je za portal Avaza.

"U 10 sati bila je prijava PS Mostar Jug, da je uočeno beživotno telo ženske osobe na lokaciji Podveležje. Uviđaj je u toku pod nadzorom postupajućeg tužioca. Više informacija biće poznato nakon uviđaja", potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za portal Avaza.

Prema nezvaničnim informacijama, sve upućuje na to da je reč o F.Dž. iz Konjica, koja je nestala 11. novembra ove godine.

Autor: Marija Radić