AKTUELNO

Region

Užas kod Mostara: Pronađeno telo žene, oglasila se policija

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Printscreen YouTube/Avaz TV ||

Telo žene pronađeno je na području Podveležja iznad Mostara, potvrđeno je za portal Avaza.

"U 10 sati bila je prijava PS Mostar Jug, da je uočeno beživotno telo ženske osobe na lokaciji Podveležje. Uviđaj je u toku pod nadzorom postupajućeg tužioca. Više informacija biće poznato nakon uviđaja", potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za portal Avaza.

Prema nezvaničnim informacijama, sve upućuje na to da je reč o F.Dž. iz Konjica, koja je nestala 11. novembra ove godine.

pročitajte još

Veliki požar u Selenči: Vatra progutala ceo objekat

Autor: Marija Radić

#Mostar

#Podveležje

#Policija

#Telo

#Žena

POVEZANE VESTI

Region

Tragedija kod Kalesije: Telo žene pronađeno u bunaru

Region

Mrtav muškarac pronađen u automobilu kod Mostara: Pokrenuta istraga

Region

TRAGEDIJA U SARAJEVU! Pronađeno telo muškarca u parku, policija uviđajem pronašla i OVO! (VIDEO)

Hronika

TELO ŽENE PRONAĐENO NA PUTU: Jeziva scena u selu Vrelo kod Niša

Hronika

PRONAĐENO TELO ŽENE NA VOŽDOVCU: Sumnja se na samoubistvo

Hronika

TELO ŽENE PRONAĐENO U STANU: Užas u centru Beograda