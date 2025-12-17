AKTUELNO

Region

HAPŠENJE NA AERODROMU U TIVTU: Interpol tragao za Čehom, pao na granici!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Granična policija na Aerodromu Tivat uhapsila je državljanina Češke A.K. (35), za kojim je tragao Interpol po međunarodnoj poternici.

Granična policija je danas na Aerodromu Tivat, po međunarodnoj poternici NCB Interpol-a Prag, uhapsila međunarodno traženu osobu A.K. (35) iz Češke, saopštila je Uprava policije.

Proverama u saradnji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica utvrđeno je da se A.K., koji je pristupio graničnoj kontroli, potražuje shodno međunarodnoj Interpolovoj poternici.

Kako se navodi u saopštenju, poternica je raspisana po osnovu naloga za lišenje slobode izdatog od strane Ministarstva pravde Republike Češke radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i odlaganje opojnih i psihotropnih supstanci i otrova.

Osumnjičeni je uhapšen i predat nadležnim organima, a sledi dalja komunikacija pravosudnih institucija Crne Gore i Češke u okviru ekstradicionog postupka.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Gora

#Ekstradicija

#Hapšenje

#Interpol

#aerodrom tivat

#granična policija

#međunarodna poternica

#narkotici

#Češka

