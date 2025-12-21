BOSANAC KRAO 13 GODINA, SAKUPIO VIŠE OD 180 KRIVIČNIH DELA: Za to vreme uzeo skoro 200.000 evra

Njegove najčešće mete bila su preduzeća i kancelarijske zgrade, u koje je provalio 154 puta



Državljanin Bosne i Hercegovine izveo je seriju provala širom Austrije, počinivši tokom 13 godina više od 180 krivičnih dela i domogavši se plena vrednog oko 195.000 evra.

Njegova dugogodišnja kriminalna karijera podseća na filmski scenario. Iako su istražitelji na mestima zločina redovno pronalazili njegove DNK tragove, muškarac sa prebivalištem u četvrti Brigitenau u Beču svaki put je uspeo da izbegne hapšenje. Prvu provalu izveo je još u martu 2012. godine.

Prema dosadašnjim informacijama, provalnik je delovao u čak pet austrijskih saveznih pokrajina. Njegove najčešće mete bila su preduzeća i kancelarijske zgrade, u koje je provalio 154 puta.

Na spisku se našlo i sedam obrazovnih ustanova, pet vatrogasnih domova, pet prostorija raznih udruženja, kao i devet javnih institucija.

Autor: D.Bošković