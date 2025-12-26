AKTUELNO

NESTAO MARKO MAJIĆ (11) Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag (FOTO)

Izvor: Slobodna dalmacija, Foto: Facebook.com ||

Marko Majić (11) danas se udaljio od svoje porodice kod vidikovca Trojnaš u opštini Draž. Hrvatska gorska služba spasavanja poziva sve građane da se jave ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o dečaku.

Marko koji je nestao je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma i na sebi ima tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne Puma patike, plavu majicu i crnu kapu.


- U slučaju da ste ga negde primetili, sreli ili imate bilo kakvu informaciju, molimo vas da nam se javite na brojeve telefona: 112 ili 091/224-1042. Unapred vam hvala na svakoj informaciji koja može pomoći da Marka bezbedno vratimo njegovoj porodici - objavila je, između ostalog, na svom Fejsbuk profilu HGSS – Stanica Osijek.

Ljudi u komentarima su se veoma potresli zbog ove informacije, a jedna žena je upozorila da na vidikovcu ima mnogo "starih i neoznačenih bunara".

