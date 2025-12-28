Horor u Bijeljini: Dete (10) upalo u šaht kod škole

Nesreća se dogodila sinoć u Bijeljini kada je dete (10) upalo u otvoreni šaht ispred Osnovne škole "Knez Ivo od Semberije".

Sve se desilo oko 18 sati, što je izazvalo uznemirenje građana koji su se zatekli u blizini. Prema rečima svedoka, dete je odmah dobilo pomoć od prisutnih, koji su reagovali brzo kako bi ga izvukli, prenosi Avaz.

Na mesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je obavila uviđaj i osigurala prostor.

- Jedva su izvukli dijete iz šahta. Srećom, nije povređeno - rekao je jedan od svedoka.

Nakon policije, oko 19 sati stigla je i ekipa „Vodovoda“, koja je ograđivanjem šahta sprečila mogućnost novih nesreća.

Autor: A.A.