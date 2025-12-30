Hapšenje Milana Kneževića kao poruka

Novinar Jovana Nerić objavila je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Hapšenje Milana Kneževića u Crnoj Gori nije samo policijska intervencija, niti izolovan incident na jednom protestu. To je politička poruka. Glasna, gruba i opasna poruka svima koji se usude da stanu uz građane i javno kažu „ne“.

Knežević je priveden tokom protesta u Botunu, u trenutku kada su se građani pobunili zbog odluka koje direktno utiču na njihove živote. Umesto dijaloga – stigla je policija. Umesto razgovora – lisice. Umesto demokratije – demonstracija sile. Snimci sa terena jasno pokazuju da otpora nije bilo. Bio je tu samo čovek, političar, poslanik, koji je ušao u policijsko vozilo mirno, gotovo simbolično, kao da je znao da je meta već odavno obeležena.

Oni koji danas pokušavaju da ovo prikažu kao „redovno postupanje“ zaboravljaju jednu ključnu stvar: političari se ne hapse zbog toga što stoje uz narod. U uređenim društvima, vlast sluša proteste. U nesigurnim sistemima – guši ih. A Crna Gora je ovim činom jasno pokazala kojoj strani trenutno pripada.

Reakcije koje su stigle iz regiona nisu slučajne. One su odraz zabrinutosti da se u Crnoj Gori ponovo vraćaju obrasci koji su već jednom skupo plaćeni – obračun sa neistomišljenicima, etiketiranje, zastrašivanje. Hapšenje Milana Kneževića mnogi doživljavaju ne kao pravni akt, već kao političku opomenu svima koji ne pristaju na ćutanje.

Jer kada se hapsi poslanik na protestu, pitanje više nije šta je on uradio, već šta se poručuje svima ostalima. Danas je to Knežević. Sutra može biti bilo ko ko digne glas protiv odluka donetih iza zatvorenih vrata.

Crna Gora se često poziva na evropski put. Ali Evropa ne počinje policijskom maricom. Ne počinje privođenjem onih koji govore. Evropa počinje slobodom – a sloboda se ne privodi.

Zato ovo hapšenje ostaje više od vesti. Ostaje kao test. Test institucija, test demokratije i test istine. A na tim testovima, Crna Gora trenutno – pada.

Autor: Jovana Nerić