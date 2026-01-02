OPASNA BOLEST SE ŠIRI Brojna dalmatinska mesta pod nadzorom, ovo je ceo spisak

Kuga malih domaćih životinja u Dalmaciji poslednjih dana je u centru pažnje javnosti, pre svega zbog zabrinutosti uzgajivača i šire zajednice. Iako naziv bolesti može zvučati uznemirujuće, stručnjaci ističu da je reč o zaraznoj bolesti koja pogađa isključivo ovce i koze i ne predstavlja nikakvu opasnost za ljude.

Bolest se brzo širi među životinjama i može imati ozbiljne posledice za stočarsku proizvodnju, naročito u područjima gde je uzgoj malih domaćih životinja važan deo lokalne ekonomije. Upravo zbog toga nadležne veterinarske službe prate situaciju sa posebnim oprezom i sprovode propisane mere kontrole i prevencije.

Iz institucija poručuju da nema razloga za strah među stanovništvom ni za potrošače, jer se bolest ne prenosi na ljude niti putem hrane. Naglašavaju, takođe, odgovorno ponašanje uzgajivača, pravovremeno prijavljivanje sumnjivih slučajeva i poštovanje stručnih uputstava.

Cilj svih mera je sprečiti dalje širenje bolesti, zaštititi stočni fond i očuvati stabilnost poljoprivredne proizvodnje, uz jasnu poruku da je zdravlje ljudi potpuno sigurno.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske donelo je novo rešenje kojim se određuju zone ograničenja zbog izbijanja kuge domaćih životinja.

U skladu sa rešenjem, zone zaštite i nadzora određene su na sledećim područjima:

1. Zaštitna zona

U Splitsko-dalmatinskoj županiji: opština Prgomet, naselja Bogdanovići i Trolokve, opština Lećevica, naselja Divojevići, Kladnjice, Lećevica i Radošić

U Zadarskoj županiji: opština Gračac, naselja Glogovo, Gubavčevo Polje, Kijani, Omsica, Velika Popina i Vučipolje

2.Zona nadzora

U Splitsko-dalmatinskoj županiji: Grad Kaštela, naselja Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Novi, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac i Kaštel Štafilić, opština Klis, naselja Brštanovo, Dugobabe, Konjsko, Korušce, Nisko, Prugovo, Veliki Bročanac i Vučevica, opština Marina, naselja Blizna Donja, Blizna Gornja, Dograde, Gustirna, Mitlo, Najevi, Poljica, Pozorac, Rastovac, Vinovac i Vrsine, opština Muć, naselja Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Pribude, Radunić, Ramljane i Velika Milešina, opština Okrug, naselja Okrug Gornji i Okrug Donji, opština Prgomet, naselja Labin, Prgomet i Sitno, opština Primorski Dolac, naselje Primorski Dolac, opština Seget, naselja Bristivica, Ljubitovica, Prapatnica, Seget Donji, Seget Gornji i Seget Vranjica, Grad Solin, naselja Blaca i Solin, Grad Split, naselje Slatine, Grad Trogir, naselja Arbanija, Divulje, Mastrinka, Plano, Trogir i Žedno

U Šibensko-kninskoj županiji: Grad Drniš, naselja Kričke i Sedramić, opština Primošten, naselja Kruševo i Široke, opština Ružić, naselja Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljake, Mirlović Polje, Moseć, Ružić i Umljanović, Grad Šibenik, naselja Boraja, Danilo, Danilo Kraljice, Lepenica, Mravnica, Perković, Podine, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno, opština Unešić, naselja Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Gornje Utore, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić i Visoka

U Ličko-senjskoj županiji: opština Donji Lapac, naselja Brezovac Dobroselski, Dobroselo, Doljani i Gornji Lapac, opština Lovinac, naselja Ričice, Smokrić i Štikada, opština Udbina, naselja Komić, Ondić, Poljice i Visuć

• u Zadarskoj županiji: opština Gračac, naselja Begluci, Brotnja, Bruvno, Cerovac, Dabašnica, Deringaj, Donja Suvaja, Drenovac Osredački, Duboki Dol, Dugopolje, Gornja Suvaja, Grab, Gračac, Kaldrma, Kom, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Mazin, Nadvrelo, Neteka, Osredci, Otrić, Prljevo, Rastičevo, Rudopolje Bruvanjsko, Srb, Tiškovac Lički, Tomingaj, Zaklopac, Zrmanja i Zrmanja Vrelo, Grad Obrovac, naselja Golubić, Krupa, Muškovci i Nadvoda

Autor: S.M.