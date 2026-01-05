VOZ OTIŠAO ZA BIJELO POLJE, JEDAN VAGON OSTAO U PODGORICI: Nesvakidašnji slučaj u Crnoj Gori!

Deo putnika koji su putovali vozom od Bara do Bijelog Polja ostavljen je u Podgorici

Deo putnika koji su putovali vozom od Bara do Bijelog Polja ostavljen je u Podgorici zbog propusta jednog izvršioca, koji je udaljen sa posla, a protiv njega su preduzete dalje mere, saopšteno je iz Železničkog prevoza Crne Gore.

Iz te državne kompanije su se izvinili putnicima i saopštili da mogu tražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte.

„Vijesti“ su jutros kontaktirali putnici koji tvrde da su putovali vozom za Bijelo Polje, dok jedan od vagona nije stigao u Podgoricu. Voz je, po njihovim navodima, u stanicu stigao sa tri, a otišao sa dva vagona, pri čemu su putnici ostali u ostavljenom vagonu jer nisu bili obavešteni. Oni su tvrdili da za propust niko nije preuzeo odgovornost i da im je rečeno da nemaju pravo na refundaciju voznih karata.

„Dana 05.01.2026. na lokalnom vozu koji je saobraćao iz stanice Bar za Bijelo Polje, sa polaskom iz Bara u 5.13h, došlo je do propusta vozopratnog osoblja, i to konkretnog izvršioca, koji je odmah po saznanju o učinjenom propustu udaljen sa posla od strane izvršne direktorke, Dragane Lukšić, a protiv njega su preduzete dalje mere u skladu sa internim procedurama i važećim železničkim propisima. Izražavamo iskreno žaljenje zbog neprijatnosti koje su putnici pretrpeli i ovim putem ih obaveštavamo da mogu zatražiti povraćaj novca za kupljene vozne karte“, navodi se u saopštenju Železničkog prevoza.

Oni su istakli da im bezbednost putnika i kvalitet usluge ostaju apsolutni prioritet, te da će dodatno pojačati kontrolne i operativne procedure kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih situacija.

„Izvinjavamo se putnicima zbog propusta i zahvaljujemo na razumevanju.“

Autor: D.Bošković