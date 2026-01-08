Pale Kineskinje prostitutke: Policija upala u stan i pohapsila ih

Policija u Podgorici uhapsila je tri Kineskinje osumnjičene da su se bavile prostitucijom.

Iz Uprave policije su saopštili da su dobile zabrane ulaska u Crnu Goru naredne tri godine.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su operativnim radom na terenu, a preduzimajući mere i radnje na otkrivanju, sprečavanju i suzbijanju nezakonitih aktivnosti, prekršaja i svih oblika seksualne eksploatacije, u delu grada City kvart, identifikovali i u jednom stanu locirali tri ženska lica koja su se bavila pomenutim aktivnostima - H.H. (42), Z.D. (40) i G.H. (43), državljanke Narodne Republike Kine", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da su one uhapšene zbog prostitucije na javnom mestu ili radnje koje podstiču na prostituciju i sprovedena na dalju nadležnost Sudu za prekršaje u Podgorici.

"Imajući u vidu da su kineske državljanke nezakonito boravile na teritoriji Crne Gore, njima su od strane policijskog inspektora za strance izrečene represivne mere - doneta rešenja o povratku sa rokom napuštanja Crne Gore do 14. januara 2026. godine. Istovremeno, ovim licima je izrečena i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od tri godine", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Autor: A.A.