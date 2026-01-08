VETAR DUVAO 150 KILOMETARA NA ČAS, PA IZAZVAO HAOS NA BJELAŠNICI Izbacio korpu žičare iz ležišta, odmah se oglasili iz Olimpijskog centra!

Olimpijski centar Bjelašnica - Igman saopštio je danas da je prethodnih dana ta planina bila pogođena ekstremnim vremenskim uslovima, uključujući orkanske udare vetra koji su lokalno prelazili 150 kilometara na čas, zbog čega je jedna korpa na žičari privremeno izašla iz projektovanih granica kretanja.

Kako je navedeno, žičara je na vreme zaustavljena, prenosi Kliks.

Iako nije utvrđeno stvarno oštećenje sistema, OC Bjelašnica iz maksimalne brige za sigurnost posetilaca, donela je odluku da se pre ponovnog puštanja u rad provedu dodatne, pojačane tehničke kontrole. U provere su uključeni proizvođači opreme i nadležni domaći i međunarodni stručnjaci.

"Do završetka svih pregleda i zvaničnih potvrda o potpunoj sigurnosti, a isključivo iz najviše sigurnosnih razloga šestosedna žičara će privremeno ostati van funkcije. Skijalište Bjelašnica u međuvremenu normalno radi, većina vertikalnog transporta i sve otvorene staze su u punoj funkciji i spremne za skijaše", dodaje se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić