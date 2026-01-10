Pao za 'sitno': Uhapšen Aleksa Ćorac, ''vojnik' klana Marka Zekića

Beranska policija uhapsila je Aleksu Ćorca (35) osumnjičenog za uličnu prodaju droge.

Ćorac je navodno, član organizovane kriminalne grupe Marka Zekića i uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalje ispitivanje, a sumnjiči se za prodaju kokaina u Beranama, prenose Vijesti.

Podsetimo, Marko Zekić, koji se nalazi u bekstvu i Miomir Đukić su u maju prošle godine osuđeni na kaznu zatvora od po 40 godina za ubistva Nemanje Prelevića i Danila Pekovića na Veruši 17. oktobra 2020. godine.

Policija u Beranama podnela je i dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv V. V. (36) i D. D. (23) zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Autor: S.M.