Pržili mu kožu i rezali žiletom: Sina sudije mučili u zatvoru - osveta za presudu

Zatvorenik Zagrebačkog zatvora Remetinec zatražio je 30. januara 2016. godine razgovor sa službenikom pravosudne policije i tom prilikom otkrio da trpi nasilje nedeljama od strane cimera iz ćelije.

Zatvorenik koji je tada imao 24 godine izjavio je policiji da ga zatvorenici s kojima je smešten u sobi psihički i fizički zlostavljaju.

Odmah nakon tog razgovora sproveden je na lekarski pregled u ambulantu zatvora, gde su uočene povrede, a potom je sproveden na lekarski pregled u najbližu bolnicu. Završetkom lekarske dijagnoze, a prema preporuci nadležnog lekara, zatvorenik je sproveden u zatvorsku bolnicu u Zagrebu, gde je hospitalizovan.

Zatvorski službenici su po ovim saznanjima, obavestili Ministarstvo policije i nadležnu stanicu, koje je krajem februara te godine donelo rešenje o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih osoba.

Motiv stravičnog malteretiranja je taj što je žrtva bila sin sudije, koja je jednog od njih prethodno osudila na zatvorsku kaznu.

– Dvojica su me zlostavljala, pržili su mi kožu, zalivali me vrelom vodom po ruci i po njoj mi rezali žiletom inicijale. Hranili su me sumnjivim supstancama, verojatno dezinfekcijskim sredstvima, koja sam bio prisiljen jesti a da nisam znao šta jedem. Svakodnevno su me tukli po glavi i po telu rukama, nogama i kašikom, pa i sapunom koji su stavljali u čarapu s drugim predmetima. Zlostavljanje se intenziviralo, a vreme trajanja udaranja produžavalo. Vrhunac je bio poslednji dan kad su me šest sati tukli i prisiljavali na svašta uz pretnje da će mi napasti majku ako ih drukam - ispričao je sin zagrebačke sudije, otkrivši potom i detalje seksualnog napada.

- Kada sam tek došao u Remetinec, bili su jako ljubazni prema meni. Međutim, nakon par dana počela su prvo verbalna zlostavljanja - nisi dobro očistio sobu, popio si kafu previše i slično. Ubrzo je počelo i fizičko zlostavljanje koje se povećavalo iz dana u dan. Tukli su me rukama, nogama, sapunom koji su stavili u čarapu i palicom koju su napravili od časopisa. Š. K. me pokušao prisiliti na oralni seks, a kada sam odbio, urinirao je po meni. Vrelom vodom su me polivali po ruci, a na kraju su mi žiletom urezali slovo na ruku. Tražili su mi da ližem čučavac, a onda su uzeli metlu... - ispričao je ovo 24-godišnji mladić koji se tada našao u Remetincu zbog pretnji svojoj sestri.

Njegovu priču potvrdio je jedan od cimera u ćeliji, otkrivši kako su mu u hranu osumnjičeni stavljali kremu za brijanje i terali ga da to jede.

- Dok se događalo zlostavljanje, meni su naredili da stojim ispred vrata tako da mi glava zaklanja pogled kroz špijunku. Napravili su improvizirani pendrek od zarolanog časopisa omotanog u najlon i zapaljenog kako bi se stvrdnuo, i njime ga tukli pa mu je pukla koža lica. Niz hodnik se to mučenje nije moglo čuti jer su vrata debela, a i žrtva je morala imati peškir u ustima. Pretili su mu da će ga ‘odslužiti’ ako nekome išta kaže - posvedočio je bivši cimer sudijinog sina.

A sama majka, kad je došla po sina pred zatvor na dan kad je otpušten, ostala je šokirana.

- Izgledao je strahovito preplašeno i uznemireno. Smršao je i bio iscrpljen. Seo je na suvozačevo mesto i rekao advokatu s kojim sam došla da ne želi o događajima u zatvoru razgovarati preda mnom jer to nije za moje uši. Rekao je da je bio u logoru. Upitala sam ga želimo li ići na psihijatriju, pa mi je na to odgovorio da može ići bilo gde jer je nakon zatvora sve za njega luksuz. Odveli smo ga u bolnicu, gde je proveo 18 dana. Posećivala sam ga svaki dan i sanirala mu rane po telu. I tek sam tada videla - šta joj je sin proživeo u ćeliji i koliko je bio zlostavljan.

Dva mlađa punoletnika su zbog ovog dela osuđena na zatvorske kazne - B. G (19). je dobio godinu dana zatvora, a K.Š. (18) tri godine. Presuda je postala pravosnažna 28. aprila 2022. Međutim dva meseca pre pravosnažnosti B. G. je tragično preminuo u inostranstvu, dok je K. Š. i dalje odslužuje kazne za razna nova zlodela.

Opštinski građanski sud u Zagrebu je nedavno zaključio da u slučaju šokantnog mučenja i zlostavljanja sina (24) sudije iz Zagreba bilo propusta unutar zatvorskog sistema, Republika Hrvatska, prema nepravosnažnoj presudi, mora isplatiti 6851 euro oštećenom, koji je inače osoba sa psihičkim smetnjama.

Na kraju postavlja se pitanje da li bi se strahota mogla sprečiti da je neko iz sistema ukazao upravnicima zatvora na to da je pritvoren sin suduje, a da je pritom još bio u ćeliji sa osobom koga je osudila njegova majka, prenosi Jutarnji List.

Autor: S.M.