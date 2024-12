U zatvoru proveo 43 godine: Sirijski politički zatvorenik Ragid al-Tatari oslobođen

Sirijski politički zatvorenik Ragid al-Tatari oslobođen je danas iz zatvora u Damasku nakon 43 godine zatočeništva pošto su opozicioni borci preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sirije, javila je turska televizija TRT.

Aktivisti za ljudska prava rekli su da je Al-Tatari jedan od političkih zatvorenika koji su odslužili najduže zatvorske kazne na svetu i sa najdužim zatvorskim stažom u Siriji.

Al-Tatari je proveo 43 godine iza rešetaka u raznim sirijskim zatvorima, a oslobođen iz Centralnog zatvora Adra u Damasku.

Opozicioni borci oslobodili su danas stotine ljudi koji su godinama bili u ozloglašenim sirijskim zatvorima bez ikakve komunikacije sa spoljnim svetom, navodi turska televizija.

Al-Tatari je bivši pilot sirijskih vazduhoplovnih snaga, a pritvoren je 1981. godine nakon što je optužen da je pomogao jednom kolegi da prebegne u Jordan u borbenom avionu.

Nakon što je proveo dve godine u samici u zatvoru Meze, Al-Tatari je prebačen u ozloglašeni zatvor Tadmor u Palmiri, gde je ostao do 2000. godine.

Pilot Ragheed Ahmed Al-Tatari, who refused to bomb Hama in the 1980s, has been released today after being arrested at the age of 27. pic.twitter.com/a8myZ03Cl8