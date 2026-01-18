Telo mladića pronađeno u kući: Tragedija u Velikoj Kladuši

Telo muške osobe pronađeno je juče u porodičnoj kući u Vrnograču, na području Velike Kladuše.

Kako im je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, reč je o mlađoj muškoj osobi.

- Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas. Više informacija ćemo imati nakon obdukcije. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva sprovode se istražne radnje – navode mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o mladiću M.K.

Za sada nije poznat tačan uzrok smrti mladića.

Autor: S.M.