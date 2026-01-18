AKTUELNO

Smrt koja se dešava jednom u milion godina: Bizarna tragedija u Damjanovićima

Muškarac čiji su inicijali M.S. (59) iz Gradiške poginuo je jutros prilikom ulaska lovaca u lovište u zaseoku Damjanovići, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Do nesreće je došlo jutros u 9.20 časova kada se prilikom ulaska u lovište muškarac čiji su inicijali S.R. (64) okliznuo prilikom čega je opalila puška i nanijela povrede M.S. od kojih je preminulo, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, prenosi Srna.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprava Gradiška.

Tužilac je naložio da se preduzmu istražne radnje i mjere kao i veštačenja radi utvrđivanja okolnosti navedenog događaja, a naložena je i obdukcija tela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Muškarac S.R. je uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

STRAVIČNA SCENA NA 'MILOŠU VELIKOM', POŽAR ZAHVATIO OBE TRAKE: Haos na auto-putu! Zapalio se auto, vatrena stihija se brzo širi (VIDEO)

