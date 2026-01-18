TRAMP ĆE POBESNETI! Hrvatska zadala nizak udarac Beloj kući: Stigla zvanična objava iz Zagreba, ovo menja SVE!

Vlada Hrvatske direktno se danas usprotivila najavama iz Vašingtona o uvođenju drakonskih carina, tražeći od Evropske unije jedinstven odgovor na poteze Donalda Trampa!

Nakon što su Sjedinjene Američke Države zapretile carinama za osam zemalja koje imaju stacionirane vojnike na Grenlandu, zvanični Zagreb je odlučio da stane na stranu Danske, ističući da transatlantsko partnerstvo ne sme biti ugroženo ucenama.

The position of the Croatian Government is clear: allies within @NATO should respect one another’s principles of sovereignty and territorial integrity, and Greenland is part of Denmark. pic.twitter.com/zHjWRVFQaF — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) 18. јануар 2026.

"Ne slažemo se sa nametanjem carina"

U zvaničnom saopštenju koje je podiglo veliku prašinu, Vlada Hrvatske je bila više nego jasna u podršci Kopenhagenu:

"Stav hrvatske vlade je jasan: saveznici u okviru NATO treba međusobno da poštuju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a Grenland je deo Danske. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle da naruše uravnoteženost trgovinskih odnosa EU sa SAD", navodi se u objavi na mreži X.

Hrvatska vlada je izrazila uverenje da se američka zabrinutost za bezbednost na Arktiku može rešiti isključivo dijalogom, a ne kaznenim merama, podsećajući da je Grenland već deo bezbednosnog sistema NATO.

Milanović bez dlake na jeziku

Ovoj temi se ranije pridružio i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je u svom prepoznatljivom stilu poručio da interesi velikih sila ne mogu biti iznad prava naroda.

"Bezbednosni razlozi druge države ne mogu da budu iznad prava naroda Grenlanda da odlučuje o svojoj budućnosti", bio je jasan Milanović.

U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle narušiti uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabiti transatlantsko partnerstvo u vrijeme brojnih globalnih izazova. — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) 18. јануар 2026.

Pitanje koje sada muči diplomate jeste – kako će Donald Tramp reagovati na ovaj "otpor" iz Zagreba i da li će se i Hrvatska naći na crnoj listi nove američke administracije.

Autor: Dalibor Stankov