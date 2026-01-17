TRAMP UDARIO NA EVROPU, SVET U ŠOKU: Uvodi brutalne carine zemljama EU zbog Grenlanda – Igraju se opasne igre, ovo je poslednje upozorenje!

Predsednik SAD Donald Tramp pokrenuo je novu globalnu ekonomsku i političku oluju. Tramp je najavio uvođenje oštrih carina zemljama Evropske unije i njihovim saveznicima, a razlog je nesvakidašnji – kontrola nad Grenlandom.

Tramp je izjavio da će carine biti uvedene već 1. februara 2026. godine i da će ostati na snazi sve dok se ne postigne sporazum o "potpunoj i celokupnoj kupovini Grenlanda" od strane Sjedinjenih Američkih Država.

Spisak zemalja na "udaru"

Carina od 10 odsto na svu robu koja se izvozi u Ameriku biće nametnuta zemljama kao što su:

Danska, Norveška i Švedska

Francuska, Nemačka i Finska

Holandija i Velika Britanija

Ukoliko se dogovor ne postigne, Tramp najavljuje da će od 1. juna carine biti povećane na drastičnih 25 odsto!

"Danska ima samo dvoje psećih sanki"

U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je kritikovao evropsku odbranu ovog strateškog ostrva: "Dugi niz godina smo subvencionisali Dansku i EU time što nismo naplaćivali carine. Sada je vreme da Danska uzvrati uslugu. Kina i Rusija žele Grenland, a Danska tu ništa ne može. Trenutno kao zaštitu imaju dvoje psećih sanki! Samo SAD mogu da zaštite ovaj sveti komad zemlje," poručio je predsednik SAD.

Nacionalna bezbednost i "Zlatna kupola"

Tramp ističe da je kupovina Grenlanda ključna za funkcionisanje novih odbrambenih sistema, uključujući i čuvenu "Zlatnu kupolu" (Golden Dome). Prema njegovim rečima, zbog specifičnih uglova i granica, ovaj složeni sistem može raditi maksimalno efikasno samo ako Grenland postane deo SAD.

"Ove zemlje se igraju veoma opasne igre koja je unela nivo rizika koji nije održiv. Radi zaštite globalnog mira i bezbednosti, moramo preduzeti snažne mere," zaključio je Tramp, uz napomenu da su SAD odmah spremne za pregovore o kupoprodaji.

