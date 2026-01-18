HOROR! 118 JEZIVIH SLIKA DECE PRONAĐENO U TELEFONU: Optužen pedofil iz Trebinja, otkriven nakon dojave iz Amerike

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju protiv S.V. (60) kojeg terete za krivična dela iskorištavanje dece za po*nografiju te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja.

Optužnicom se S.V. stavlja na teret da je u periodu od 1. januara 2023. godine do 1. oktobra 2025. godine putem računarske mreže svesno pristupao dečjoj po*nografiji, pribavljao je za sebe i distribuirao, tako što je putem interneta pristupao i delio eksplicitne video-snimke dece.

Imao i pušku u kući

Takođe, optuženom se stavlja na teret da je 1. oktobra 2025. godine u Trebinju, u kući koju koristi, kod sebe neovlašteno držao vojničku pušku kategorije A, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

U optužnici se navodi da je S.V. koristio računarsku mrežu i društvenu mrežu M.L/K nalog, pod pseudonimom "mm" te na Snapchatu koristeći nalog pod pseudonimom "d.c" i "T.t.ć" i Telegramu koristeći nalog pod pseudonimom "PD".

"Ti nalozi su kreirani putem adrese za razmenu elektronske pošte, koja je kreirana putem telefonskog broja, a pristupao je materijalima koji vizuelno ili na drugi način prikazuju dete ili realno prikazano nepostojeće dete ili lice koje izgleda kao dete, pravo ili simulirano (eksplicitno) evidentno se*sualno ponašanje ili koje prikazuje polne organe dece u se*sualne svrhe, pa je takve materijale delio i za sebe pribavljao putem svog mobilnog telefona Redmi", stoji u optužnici.

Užas otkriven u Americi

Ističu da je prijavu o pristupu navedenim sadržajima, deljenjem dva eksplicitna videa dece, istražnim organima BiH dostavio Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu SAD, a na istom se nalaze deca se*sualno zlostavljana u Rusiji u periodu od 2001. godine do 2011. godine.

Dodaju da je telefon Redmi na osnovu naredbe za pretresanje Osnovnog suda u Trebinju privremeno oduzet od osumnjičenog, a nakon veštačenja je utvrđeno da su preko navedenog telefonskog broja registrovane aplikacije Viber, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Romeo, Gays-cruising, Duo i Outlook, te da se u folderu mobilnog telefona pod nazivom 'Attachments' nalazi 25 eksplicitnih videa dece i 118 slika na kojim se prikazuju polni organi dece.

Osim toga, eksplicitni videi dece pronađeni su i u folderu "Telegram Sačuvane poruke", dok je u aplikaciji WhatsApp pronađena komunikacija i razmena videa sa licem koje se predstavlja kao Milica i navodi da ima 15 godina.

I u aplikaciji Telegram pronađena je komunikacija sa pretplatnicima K.P., D.P. i L., L.p. i P.j. gde su deljeni eksplicitni videi dece.

Takođe, on je 1. oktobra 2025. godine u Trebinju, u kući koju koristi, neovlašteno držao vojničku pušku kategorije A.

"U spavaćoj sobi je držao jednu vojničku poluautomatsku pušku serijskog broja U-680552 koja je pronađena i oduzeta na osnovu naredbe za pretresanje Osnovnog suda u Trebinju. Dakle, neovlašteno je držao vojničku pušku čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, čime je osumnjičeni S.V. počinio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je iz Tužilaštva.

Autor: Marija Radić