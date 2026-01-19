SKANDAL U ZAGREBU: Lekar uzimao 1000 evra za preskakanje liste čekanja, instrumente nosio u privatnu kliniku?!

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv deset hrvatskih državljana, među kojima je glavni optuženi dr Zoran Krstonijević (51), specijalista opšte hirurgije, ortopedije i traumatologije u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh". Optužnica je podignuta 19. januara 2026. godine, nakon istrage pokrenute 4. juna 2025, prenosi Jutarnji list.

Prema optužnici, Krstonijević je od jula 2024. do maja 2025. godine, u dogovoru sa posrednicima Josipom Krolom i Mariom Lukunićem, kao i ostalim optuženima, organizovao uhodanu korupcijsku mrežu. Za novčane naknade je, kako se navodi, omogućavao prioritetne operativne zahvate mimo redovnih lista čekanja, izdavao neistinitu medicinsku dokumentaciju (lažna bolovanja, neosnovane preglede i kontrole), pa čak i koristio opremu javne bolnice za zahvate u svojoj privatnoj poliklinici u Samoboru.

Tarifa za "brzi prolaz" kroz sistem

Najčešća cena za preskakanje liste čekanja i prioritetnu operaciju iznosila je oko 1.000 evra po pacijentu. USKOK navodi tri konkretna slučaja gde je u dva navrata Krstonijević je primio po 800 evra, a posredniku prosledio po 200 evra. U trećem slučaju primio je 300 evra od dogovorenih 1.000, a posredniku dao 100 evra.

Jedan od najtežih primera je slučaj u kojem je za 600 evra (posrednik zadržao 300 evra) izdata lažna medicinska dokumentacija 39-godišnjem muškarcu, omogućivši mu odlaganje izvršenja zatvorske kazne. Da bi prikrio pravi razlog, Krstonijević mu je omogućio i neosnovane dijagnostičke pretrage i kontrolne preglede u bolnici sve na teret HZZO-a, čime je naneta šteta od oko 804 evra (ali se sumnja da je ukupna šteta veća).

Dodatne zloupotrebe Krstonijević je, prema optužnici, koristio bolničku opremu i instrumente za operacije pacijenata iz svoje privatne poliklinike u Samoboru, naplaćujući ih privatno, dok su troškovi padali na javni zdravstveni sistem. Jedna medicinska sestra tražila je lažno bolovanje za svog partnera, a medicinski tehničar pomagao je u organizaciji i prenošenju opreme.

Priznanje krivice tokom istrage, nakon hapšenja u junu 2025, svi optuženi su pušteni da se brane sa slobode, ali je Krstonijeviću izrečena zabrana obavljanja lekarske delatnosti. On je na ispitivanju u USKOK-u priznao krivicu za sva dela koja mu se stavljaju na teret osim u jednom slučaju, gde je tvrdio da nije znao da lažna potvrda služi za odlaganje zatvorske kazne.

Među optuženima su osobe rođene između 1946. i 1992. godine, uključujući posrednike, korisnike usluga i dvoje zaposlenih u bolnici. Terete se za primanje i davanje mita, zloupotrebu položaja i ovlašćenja, podsticanje i pomaganje u tim delima.

Ova afera ponovo je aktualizovala probleme korupcije u hrvatskom zdravstvu, duge liste čekanja, preopterećenost bolnica i zloupotrebe javnih resursa. Hrvatska lekarska komora pokrenula je postupak razrešenja Krstonijevića sa funkcije zamenika člana Časnog suda.

Postupak se vodi pred Županijskim sudom u Zagrebu. Ako se optužbe dokažu, optuženima prete višegodišnje zatvorske i novčane kazne.

Autor: Iva Besarabić