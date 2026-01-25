Odakle gomila huligana iz Splita u Tuzli? Brojna pitanja posle napada Torcide na Delije?

Ogroman haos je izbio protekle noći u Tuzli, gde je viđena velika tuča navijača.

Kako ističu bosanskohercegovački mediji, desio se sukob između najvatrenijih navijača Hajduka iz Splita, čuvene Torcide, koja se sukobila sa najvatrenijim navijačama Zvezde - poznatim Delijama.

Kako se ističe, Delije su se vraćale iz Malmea, gde je Zvezda slavila sa 1:0 protiv istoimenog rivala, dok iz Bosne i Hercegovine dolazi pitanje - odakle Torcida tu? To se pita "Dnevni avaz", koji kaže da Hajduk ne igra evropske utakmice.

- Hajduk ne igra evropska takmičenja, a danas (nedelja) igraju meč u Splitu protiv Istre. Tako da nije izvodljivo da su navijači krenuli na utakmicu, jer put kroz Tuzlu im ni na koji način ne može biti usput. Jedino bi to, eventualno, to mogao biti neki put prema Splitu za navijače iz Orašja, no i tu je zaista teško poverovati da postoji tako organizovana grupa iz ovog malog mesta, koje svakako više ide prema Zagrebu i Osijeku, nego Splitu, pre svega zbog geografske blizine. Takođe, zvanična izjava iz Uprave policije MUP-a TK pokazuje da nije reč ni o eventualnim navijačima ovog kluba s područja Tuzlanskog kantona, kojih je svakako minoran broj za ovako organizovan događaj - stoji u tekstu Dnevnog avaza.

Policija je navela i to da su povređena čak 23 lica, kao i jedan policajac.

Ono što se još zna jeste i to da je 93 ljudi zadržano u pritvoru, te da nijedan učesnik u tuči nije s područja Tuzlanskog kantona.

Autor: S.M.