POTERA ZA MILOŠEM MEDENICOM! Podgorička policija na nogama: Nakon presude mu se izgubio trag

Podgorička policija večeras je pokrenula opsežnu potragu za Milošem Medenicom, nakon što mu se izgubio trag neposredno posle izricanja prvostepene presude.

Kako je potvrđeno iz Uprave policije, nadležni organi trenutno utvrđuju da li je Medenica napustio teritoriju grada ili države.

Osuđen na 10 godina zatvora

Viši sud u Podgorici osudio je danas Miloša Medenicu na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva meseca. Sudija Vesna Kovačević, koja je izrekla presudu, proglasila ga je krivim za:

Stvaranje kriminalne organizacije;

Krijumčarenje cigareta;

Protivpravni uticaj na sudsku vlast;

Sprečavanje dokazovanja.

Njegova majka, bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, istom presudom osuđena je na 10 godina zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i protivpravnog uticaja.

Nalog za hitno hapšenje

Tokom izricanja presude, sudija je naložila da se Milošu Medenici odmah odredi pritvor. Međutim, pošto on nije prisustvovao ročištu, policija je odmah po dobijanju naloga krenula u njegovo privođenje, ali ga na poznatim adresama nisu pronašli.

Podsećamo, Medenica je u oktobru 2025. godine pušten iz Istražnog zatvora u Spužu, jer u zakonskom roku od tri godine nije bila doneta prvostepena presuda. Od tada se branio sa slobode, uz mere nadzora, koje očigledno nisu bile dovoljne da spreče njegov nestanak.

Autor: Dalibor Stankov